Resumen

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El impacto de las Obras por Impuestos es especialmente relevante en regiones con mayores brechas de infraestructura. En La Libertad, por ejemplo, se han desarrollado más de 100 proyectos que superan los S/1.500 millones. (Foto: Andina)
El impacto de las Obras por Impuestos es especialmente relevante en regiones con mayores brechas de infraestructura. En La Libertad, por ejemplo, se han desarrollado más de 100 proyectos que superan los S/1.500 millones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Desde su implementación, el mecanismo Obras por Impuestos (OxI) ha ejecutado más de 1,200 proyectos por un monto superior a S/19.500 millones, beneficiando directamente a miles de ciudadanos en sectores clave como educación, salud, transporte y saneamiento.

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