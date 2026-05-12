Desde su implementación, el mecanismo Obras por Impuestos (OxI) ha ejecutado más de 1,200 proyectos por un monto superior a S/19.500 millones, beneficiando directamente a miles de ciudadanos en sectores clave como educación, salud, transporte y saneamiento.

El impacto de las Obras por Impuestos es especialmente relevante en regiones con mayores brechas de infraestructura. En La Libertad, por ejemplo, se han desarrollado más de 100 proyectos que superan los S/1.500 millones.

En este avance, el sector minero cumple un rol protagónico. La minería formal lidera la inversión bajo este mecanismo. En ese marco, Summa Gold Corporation destacó como una de las compañías líderes en la implementación de Obras por Impuestos, ubicándose en el Top 5 de empresas mineras con mayor inversión bajo este esquema en 2025. Actualmente, la empresa ejecuta una cartera de proyectos de alto impacto social en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, por aproximadamente S/175 millones.

Estas iniciativas están orientadas a mejorar servicios esenciales y fortalecer la infraestructura local, incluyendo proyectos de agua y saneamiento, infraestructura educativa, vías de acceso y conectividad, electrificación rural y recuperación de espacios públicos.

En ese sentido, desde la compañía destacan que el valor de las Obras por Impuestos va más allá de la inversión ejecutada. “Más allá de las cifras, el éxito de las OxI reside en la creación de confianza entre la población, el Estado y la empresa. Es una sinergia que permite agilizar la gestión pública, priorizar necesidades reales y aportar eficiencia desde el sector privado”, señaló Omar Aguilar, gerente de Gestión Social de Summa Gold Corporation.

Aguilar agregó que “una obra pública ejecutada con agilidad es el mensaje más potente de contribución al desarrollo territorial, consolidando a la empresa como un aliado estratégico de las comunidades”.