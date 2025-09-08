Denise Miralles: “No hay proyectos paralizados de Obras por Impuestos (OxI) en la actualidad”

El contexto electoral representa un enorme desafío para el Equipo de seguimiento (ESI) de Obras por Impuestos (OxI) de Proinversión, unidad que se alzó con el Premio Creatividad Empresarial 2024 (en Buen Gobierno Corporativo) por su éxito en destrabar 237 proyectos de OxI en 19 regiones del país.

Y es que, si bien no existe ningún proyecto de OxI trabado en este momento, la etapa electoral podría ralentizar su ejecución, por lo que una de las metas de ESI OxI es “evitar que esas obras se paralicen el próximo año”, apunta Denisse Miralles, directora de inversiones descentralizadas de ProInversión.

—Cuando ESI OxI fue reconocido con el Premio Creatividad Empresarial 2024 había destrabado 237 proyectos por S/4.626 millones. ¿Desde entonces ha viabilizado más proyectos?

De hecho, OxI ha incrementado la cantidad de proyectos qué se adjudican. Entonces, están entrando más proyectos que son pasibles de estas acciones preventivas de destrabe. Actualmente, lo que estamos manejando son 304 proyectos por S/.7.070 millones.

—¿Han destrabado más proyectos este año?

No en todos los casos se trata de proyectos que están trabados, sino que muchas de las intervenciones que tenemos son acciones de seguimiento que evitan y previenen las trabas. Inicialmente nuestra meta era destrabar, pero, desde la obtención de este premio el año pasado, ampliamos nuestro equipo para lograr no solamente la adjudicación de las obras sino también su entrega, y comenzamos atacando los proyectos con más problemas.

—¿Este cambio de estrategia se inició el año pasado?

Desde el año pasado hemos ampliado el radio de acción. Ahora no solamente nos concentramos en proyectos que ya tienen problemas, sino que tenemos una estrategia preventiva, de tal manera que acompañamos a ambas partes (empresas y gobiernos sub-nacionales) desde que el proyecto se adjudica, generando espacios de seguimiento quincenales qué permiten identificar las trabas qué podrían ocurrir en el futuro, para que no sucedan y la obra sea entregada lo antes posible.

Hospitales y colegios son los proyectos de OxI más demandados por las autoridades. (Foto: ProInversión) / PROINVERSION

—¿Desde cuándo funciona ESI OxI?

Obras por Impuestos funciona desde hace 16 años, y el equipo de destrabe (hoy ESI) fue creado en marzo del 2023.

—¿Entre los proyectos que han destrabado han encontrados muchos de larga data, digamos cinco, diez o más años?

De los 304 proyectos que tenemos en revisión, no tenemos ninguno que sea muy antiguo porque todos los destrabamos en la primera gestión que hicimos en el 2024. Entonces había 15 que sí eran bien antiguos, con más de 7 u 8 años de paralización, pero de los que estamos siguiendo ahora no hay proyectos antiguos ni que estén con obras paralizadas.

—¿No hay proyectos de OxI que estén paralizados?

Nuestro trabajo no busca atacar proyectos paralizados porque no hay proyectos paralizados de OxI en la actualidad. Pero sí es cierto que hay proyectos que pueden entrar a ese espacio, si los dejamos solos. Sin embargo, creo que este trabajo toma especial relevancia considerando que estamos entrando a un año electoral porque, generalmente, las obras públicas se ralentizan en los últimos años de gestión de las antiguas autoridades y en los primeros años de las nuevas.

—Van a tener un trabajo intenso en esta época de elecciones, entonces.

Una de las principales metas de Proinversión es prevenir que se generen obras paralizadas, y lo que hacemos con este seguimiento continuo es evitar que esas obras se paralicen el próximo año. Por eso es que, desde hace doce años, trabajamos con los candidatos y nuevos funcionarios para que sepan que cosa es OxI, cómo funciona y por qué utilizarlo y tomar ventaja de este mecanismo que es muy beneficioso. Y para que conozcan la cartera de proyectos que ya viene gestionándose.

—¿Cuáles son los proyectos de obras por impuestos más importantes en este momento?

El proyecto más grande en ejecución actualmente es el Hospital Regional de Hueraz, qué fue adjudicado por S/.1.100 millones el año pasado. Ya hemos conversado con el gobernador de Ancash y el expediente técnico debe estar terminado en el primer trimestre del 2026, para comenzar la obra. Por otro lado, el proyecto más grande adjudicado este año es otro hospital, en Azángaro (Puno). Y estamos por adjudicar en estos días un proyecto de saneamiento en Pucusana por más de S/300 millones, el cual está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los proyectos de OxI para seguridad ciudadana están teniendo mucha demanda debido a la situación de inseguridad en el país. (Foto: ProInversión)

—¿Esos son los proyectos más grandes?

Tenemos grandes inversiones en casi todos los sectores, pero también hay otros proyectos de menor envergadura que están teniendo alta demanda por la (crítica) realidad nacional, que son los proyectos de seguridad ciudadana. De esta manera, las autoridades pueden reforzar su flota de patrullaje o las cámaras de vigilancia o pueden fortalecer, también, la capacidad de los servicios bomberiles, como lo ha hecho el Gobierno Regional de Loreto, que ha conseguido financiar el equipamiento de los vehículos y los uniformes para los bomberos de toda la región,

—¿Qué otras posibilidades hay para ejecutar OxI?

También hay la posibilidad de que los gobiernos regionales inviertan en maquinaria amarilla para atender los desastres naturales. Con este mecanismo pueden hacer eso debido a la velocidad de la ejecución. Y algo que también estoy viendo últimamente son centros de convenciones, que en algunas ciudades importantes como Cusco y Lima tienen un gran potencial de generación.

—¿Qué sectores o industrias son los que más financian OxI?

De lejos, el que más contribuye es la minería. Es el sector que tradicionalmente ha hecho más proyectos de OxI desde que se creó. De hecho, contribuye con el 32% de toda la inversión en OxI, seguido por el sector financiero con el 16%, comunicaciones con el 14% y construcción con el 11%.

—¿Cuál es la meta a futuro del ESI OxI?

Los 304 proyectos que ahora están bajo la vigilancia siguen su cronograma especificado. Están en color verde. Nuestra meta es que ninguno de esos se caiga y que todos lleguen a la culminación para seguir generando confianza en las nuevas autoridades para que usen OxI como la modalidad que garantiza una ejecución más eficiente. Y también para que la empresa privada se asegure de que el impuesto que paga se transforma en proyectos que brindan bienestar a la población.