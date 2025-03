Si bien este año la prioridad se mantendrá en los rubros de salud, saneamiento y educación, Proinversión adelantó que se tendrá una apuesta importante en seguridad ciudadana con 11 proyectos por S/ 200 millones. Dichas iniciativas se desarrollarán en las regiones de Ucayali, Tacna, Cusco, Huánuco, Arequipa, Piura, Áncash y Loreto.

Proinversión adelantó que se tendrá una apuesta importante en seguridad ciudadana con 11 proyectos por S/ 200 millones. Foto: GEC. / SYSTEM

Desde el 2010, solo se han ejecutado 72 proyectos en materia de seguridad vía OxI entre los casi 700 proyectos que registra este mecanismo. “Los proyectos de la cartera en promoción están destinados a la construcción de centrales de vigilancia y seguridad, comisaría, adquisición de patrulleros y equipamiento policial”, explicaron desde Proinversión.

En lo que va de este año ya se ha adjudicado un proyecto de S/ 3 millones en el distrito de Tate, en la región Ica, para mejorar toda la implementación de la seguridad local.

A esto se suma que el ministro de Economía, José Salardi, anunció que lanzarán un paquete de OxI para la construcción de nuevos penales, entre otros temas relacionados a la seguridad.

El dato MEF: “Debemos cambiar el chip de que todo debe ser mediante obra pública tradicional” Este viernes, en la comisión de Economía del Congreso, Salardi reiteró su visión sobre aplicar los diversos mecanismos de ejecución de obra pública para avanzar hacia el cierre de brechas. "Tenemos que dar un giro de 180 grados. Si vamos a insistir en la obra pública tradicional, que ha sido un fracaso, no vamos a lograr los resultados que esperamos. Existen mecanismos que están demostrando ser más efectivos", dijo. Seguidamente, se refirió a las Asociaciones Público Privadas como un mecanismo que soluciona los problemas de ejecución y garantiza sostenibilidad a largo plazo.

En los demás rubros, Proinversión señaló como prioridad dos proyectos en regiones: el mejoramiento del Hospital Carlos Cornejo en Puno con S/ 230 millones y la construcción de un colegio de alto rendimiento en Cajamarca con S/ 108 millones. Para Lima, se tiene previsto invertir S/ 292 millones en la construcción de un sistema de saneamiento y agua potable en Pucusana.

Desde el 2010, solo se han ejecutado 72 proyectos en materia de seguridad vía OXI.

Opción regional

Áncash es la región que más provecho ha obtenido del mecanismo de las OxI. Esto está relacionado al canon, sobrecanon, regalías mineras, entre otros, por la operación de proyectos mineros en su jurisdicción. Para este 2025, dicha región contará con más de S/ 4.900 millones para el desarrollo de OxI, entre el gobierno regional, los gobiernos locales y universidades públicas.

Koki Noriega es el gobernador de Áncash y registró la más baja ejecución presupuestal en proyectos de inversión en 2024; sin embargo, logró importantes indicadores en el mecanismo de OxI. En 2024, el Gobierno Regional de Áncash logró, en convenio con la empresa Win, la OxI de mayor inversión con S/ 1.099 millones para la mejora y ampliación del Hospital Víctor Ramos de Huaraz. Siguiendo ese caso, este 2025, Noriega tiene planeado una OxI para el Hospital de Bolognesi en Chiquián. “Es de vital importancia la articulación permanente entre la región, Proinversión y la esfera privada”, indicó.

En entrevista con El Comercio, el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, también reconoció la importancia del mecanismo de las OxI, pero advirtió que en ciertas ocasiones resultan “lentas y burocráticas”.

“Tienen que simplificarse los procesos porque los gobernadores no podemos desarrollar en cuatro años un proceso de ejecución de una obra por impuestos donde el procedimiento toma más de un año. Para que tengan una idea, en 2024 recién nos dieron un techo superior a casi S/1.000 millones. Recién ahora vamos a poder desarrollar alrededor de una decena de proyectos que fortalecerán la economía local y regional”, dijo Cárdenas, quien ha liderado la ejecución presupuestal de proyectos de inversión durante los dos últimos años.

Áncash es la región que más provecho ha obtenido del mecanismo de las OxI.

Cabe precisar que el ministro Salardi señaló este viernes ante la comisión de Economía del Congreso que se está viendo la posibilidad de incrementar nuevamente los topes de los CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local). “Con ese nuevo incremento, habrá más espacio para que los gobiernos subnacionales puedan desarrollar sus proyectos”, dijo Salardi.

Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de Proinversión, considera que los cambios que requiere el mecanismo para acelerar su ejecución están más asociados a optimizar los procesos del Invierte.pe. “Al final del día, al ser un proyecto de inversión pública, pasa por la reglamentación del Invierte.pe. Para muchas entidades públicas, el Invierte.pe es ‘una caja negra’ que no tiene reglas muy eficientes. Más que solucionarlo para OxI, se requiere darle una nueva mirada al sistema para darle mayor agilidad”, afirmó.

Ñecco también considera que hace falta capacitación por parte del MEF hacia los gobiernos subnacionales para poder manejar la plataforma y así agilizar los procesos. “Podría el MEF tener un involucramiento directo trabajando de una forma desconcentrada. Hoy tiene el Conecta MEF, que es una red de oficinas del MEF, pero son bastante pequeñas. Se requiere un MEF más descentralizado”, indicó.

“Los proyectos de Obras por Impuestos son iniciativas que, por su volumen, no podrían se sacados por APP porque no son tan grandes. La verdad es que el balance del mecanismo es positivo. Es una forma que se tiene de hacer más eficiente la ejecución del gasto público” Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de Proinversión

En tanto, para Carlos Casas, exviceministro de Economía, se trata de un mecanismo que ha ido creciendo en el tiempo, pero se debe tener cuidado con el apetito que tendrá el sector privado sobre el mismo. “Debido a la incertidumbre política que habrá, será importante ver si es que habrá interés del privado para hacer estos proyectos. Si bien es un mecanismo bueno, no lo centraría como eje pivotal para una reactivación de la inversión”, dijo.

Casas coincide con que el Ejecutivo debería pensar en agilizar procesos para facilitar la obra pública. “Muchas obras en el Perú no se pueden hacer porque no hay un debido saneamiento físico legal. Eso afecta a OxI, porque un privado no puede construir en un terreno que no está bien delimitado. Y hablamos de procesos para los cuales no se requiere presupuesto, solo es revisar procesos”, indicó.