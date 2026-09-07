ProInversión prevé impulsar en los últimos meses del año el régimen OxI Exprés para acelerar obras de prevención y ampliar la participación privada. (Foto: Ministerio de Transportes y Comunicaciones)
ProInversión prevé impulsar en los últimos meses del año el régimen OxI Exprés para acelerar obras de prevención y ampliar la participación privada. (Foto: Ministerio de Transportes y Comunicaciones)
Por Redacción EC

Obras por Impuestos (OxI) movilizó S/7.737 millones en inversiones entre enero y agosto de 2026, a través de 594 intervenciones adjudicadas por entidades públicas de todo el país. El mecanismo busca mantener este ritmo durante los últimos meses del año y sumar nuevas inversiones, con especial atención a las obras de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.