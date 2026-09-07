Obras por Impuestos (OxI) movilizó S/7.737 millones en inversiones entre enero y agosto de 2026, a través de 594 intervenciones adjudicadas por entidades públicas de todo el país. El mecanismo busca mantener este ritmo durante los últimos meses del año y sumar nuevas inversiones, con especial atención a las obras de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Solo en agosto se adjudicaron 165 intervenciones por S/1.360 millones, entre proyectos promovidos por gobiernos regionales, municipalidades, universidades públicas y entidades del Gobierno Nacional.

Para ProInversión, el resultado refleja una mayor utilización de este mecanismo, que permite que el sector privado participe en el financiamiento y ejecución de proyectos priorizados por las entidades públicas.

“El objetivo es que la inversión llegue más rápido a las personas y contribuya a cerrar brechas sociales y de infraestructura en todo el país”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión.

OxI Exprés toma protagonismo ante El Niño

Uno de los próximos frentes para Obras por Impuestos será la ejecución de intervenciones vinculadas con la prevención frente al Fenómeno El Niño.

ProInversión prevé brindar asistencia técnica y promover la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2026, que creó el régimen extraordinario denominado OxI Exprés.

Este mecanismo busca acelerar la ejecución de IOARR de emergencia y servicios relacionados con la prevención ante el FEN. La intención es que gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades puedan utilizar esta vía para ejecutar intervenciones destinadas a proteger infraestructura, mantener la continuidad de servicios esenciales y reducir riesgos para la población.

La agencia prevé reforzar durante los próximos meses la difusión y asistencia técnica para que más entidades puedan utilizar este mecanismo.

Más empresas y entidades se incorporan

El crecimiento de OxI también viene acompañado por una mayor participación de entidades públicas y empresas privadas. Entre enero y agosto de este año, 181 nuevas entidades públicas y 242 nuevas empresas privadas se incorporaron al mecanismo.

ProInversión atribuye parte de este avance al trabajo de promoción y asistencia técnica que viene realizando en las regiones, mediante la presentación de carteras potenciales de inversión y capacitación sobre la normativa.

Otro cambio relevante fue la entrada en vigencia, en marzo de 2026, del nuevo Reglamento de la Ley N.° 29230, que amplió el ámbito de aplicación de Obras por Impuestos, precisó procedimientos y reforzó el papel de ProInversión en el acompañamiento y seguimiento de las distintas etapas.

Con los resultados acumulados hasta agosto, desde la implementación de Obras por Impuestos en 2009, las entidades públicas han adjudicado y/o ejecutado 1.665 intervenciones por más de S/24.742 millones, según ProInversión. La agencia estima que estos proyectos han tenido un impacto positivo en 29 millones de peruanos.

El objetivo ahora es mantener el dinamismo durante el cierre de 2026. Para ello, además de impulsar nuevas intervenciones, ProInversión tiene previsto realizar talleres y reuniones con las nuevas autoridades regionales y municipales electas y sus equipos técnicos.

La meta será que estas autoridades conozcan desde el inicio de sus gestiones las oportunidades que ofrece Obras por Impuestos y puedan identificar proyectos susceptibles de ser ejecutados mediante este mecanismo.