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Resumen

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Las nuevas autoridades heredarán brechas no solo viales, sino en agua y manejo de residuos. FOTOS: MIGUEL BELLIDO/EL COMERCIO.
Las nuevas autoridades heredarán brechas no solo viales, sino en agua y manejo de residuos. FOTOS: MIGUEL BELLIDO/EL COMERCIO.
/ MIGUEL BELLIDO
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Mañana se elegirán a las autoridades responsables de gestionar servicios básicos como el agua, la disposición de la basura y las carreteras. Las brechas en estos servicios reflejan las debilidades de las gestiones subnacionales. Por ello, conviene conocer los principales retos que heredarán para elegir informadamente candidatos capaces de superarlos.

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