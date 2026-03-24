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Durante la presentación del informe “Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú”, Marion Jansen, representante de la OCDE, destacó que la gestión pesquera peruana cuenta como respaldo la investigación científica. Foto: GEC.
Durante la presentación del informe “Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú”, Marion Jansen, representante de la OCDE, destacó que la gestión pesquera peruana cuenta como respaldo la investigación científica. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce) presentó el informe de evaluación sobre el sector pesquero y acuícola elaborado por el Comité de Pesca (COFI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un documento recientemente desclasificado que muestra que Perú se compara favorablemente con las mejores prácticas de la OCDE en materia de política pesquera y acuícola.

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