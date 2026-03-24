El Ministerio de la Producción (Produce) presentó el informe de evaluación sobre el sector pesquero y acuícola elaborado por el Comité de Pesca (COFI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un documento recientemente desclasificado que muestra que Perú se compara favorablemente con las mejores prácticas de la OCDE en materia de política pesquera y acuícola.

Durante la presentación del informe “Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú”, Marion Jansen, representante de la OCDE, destacó que la gestión pesquera peruana cuenta como respaldo la investigación científica. “Quisiera resaltar una de las conclusiones claras (del informe), que el sector pesquero peruano se distingue por su sofisticado sistema de ordenación y planificación de recursos, basado en investigación y análisis científicos de primer nivel mundial”.

Además, los miembros del Comité de Pesca de la OCDE reconocieron el compromiso de las instituciones peruanas con la visión sostenible de los recursos marinos y subrayaron la importancia que otorgan a la participación de Perú en los acuerdos e instituciones regionales y mundiales pertinentes que sustentan la gobernanza social.

El evento, llevado a cabo en Lima, contó con la participación de destacadas autoridades de la OCDE, entre ellas Marion Jansen, directora de Comercio y Agricultura, y Claire Delpeuch, jefa de la Unidad de Pesca, quienes presentarán las conclusiones de una auditoría iniciada en 2023 y que incluyó rigurosas misiones de investigación sobre el terreno en Perú.

El informe, ofrece un análisis independiente de cómo gestiona Perú sus recursos hidrobiológicos. Entre las principales conclusiones del informe destaca la observación de que la gran mayoría de las poblaciones de pesqueras evaluadas en el país se mantienen en niveles biológicamente sostenibles, lo que pone de relieve el modelo de gestión adaptativa de la anchoveta, considerado de primer orden a nivel mundial.

“Este informe refleja el reconocimiento internacional a la gestión pesquera del Perú y resalta los avances del país en gobernanza, transparencia y control de la actividad pesquera, así como nuestra capacidad para gestionar pesquerías de gran escala bajo criterios de sostenibilidad”, sostuvo el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján.

El informe también destacó la solidez del modelo peruano, en el que las cuotas de captura y los períodos de veda no son decisiones políticas, sino el resultado de un riguroso seguimiento científico dirigido por el IMARPE. Este informe técnico confirma que la gestión de la anchoveta y otras especies clave se ajusta a las prácticas de la OCDE en materia de gestión pesquera, garantizando que el uso de nuestra biodiversidad marina sea compatible con la preservación de los ecosistemas para las generaciones futuras.

La gestión pesquera se ajusta a las prácticas de la OCDE

La presentación del informe constituye un hito estratégico en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, ya que supone una validación técnica internacional de que nuestro sistema de gestión de la pesca y la acuicultura se ajustan a las mejores prácticas de la OCDE en materia de sostenibilidad y productividad.

Al obtener esta perspectiva externa e independiente, Perú no solo consolida su reputación como líder mundial en la gestión de los recursos hidrobiológicos, sino que también establece una hoja de ruta clara para modernizar sus políticas públicas. Este proceso fortalece el marco institucional del país, facilita el acceso a las mejores prácticas en materia de cooperación internacional y asegura un modelo de desarrollo que garantiza la competitividad económica y la seguridad alimentaria.

Entre los participantes en el evento se encuentran el viceministro de Pesca, Jesús Barrientos; la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca, Jéssica Luna; el presidente del IMARPE, el contralmirante Jorge Paz; y la embajadora Ana María Sánchez, alta representante de Perú para el proceso de adhesión, entre otros.