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Resumen

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Consumo impactado por la incertidumbre electoral.
Consumo impactado por la incertidumbre electoral.
/ MANUEL MELGAR
Por Claudia Inga Martínez

Las elecciones generales en nuestro país generan un clima de incertidumbre en el país cada cinco años ante lo que pueda ocurrir a futuro. Esto finalmente tiene un impacto en el consumo, que se vuelve más cauto en momentos así.

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