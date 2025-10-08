Perú está de vuelta. Así destacó los Premios Readers’ Choice 2025 la presencia de 8 hoteles del país como los mejores de América del Sur.

“Tal vez sea el efecto Paddington, pero después de un período de agitación doméstica, Perú está de vuelta en el juego, presentando no menos de ocho hoteles en nuestra lista de América del Sur”, indicó la web Condé Nast Traveller.

En la lista figuran hoteles como Inkaterra La Casona, Inkaterra Machu Picchu Pueblo, Explora El Chaltén, entre otros.

Los mejores hoteles de Sudamérica

1. Copacabana Palace, un hotel Belmond , Río de Janeiro, Brasil. Puntuación 99,98

2. Inkaterra La Casona , Cusco, Perú. Puntuación 98,75

3. The Ritz-Carlton, Santiago , Chile. Puntuación: 98,15

4. Playa Blue Apple , Bolívar, Colombia. Puntuación: 97,79

5. Titilaka , Puno, Perú. Puntuación 97,25

6. Hotel Casa Real , Valle del Maipo, Chile. Puntuación 96,91

7. Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo , Perú. Puntuación 96,52

8. Cirqa , Arequipa, Perú. Puntuación: 96.35

9. Explora El Chaltén , Argentina. Puntuación 95,60

10. Palacio Tangará , São Paulo, Brasil. Puntuación 94,75

11. Palacio Nazarenas, a Belmond Hotel , Cusco, Perú. Puntuación 94,72

12. Fasano Río de Janeiro , Brasil. Puntuación 93,90

13. Hotel AWA , Puerto Varas, Chile. Puntuación 92,73

14. Hotel Magnolia , Santiago, Chile. Puntuación: 92,34

15. Río Sagrado, a Belmond Hotel , Valle Sagrado, Perú. Puntuación 91,25

16. Villas de Trancoso , Brasil. Puntuación 90,62

17. Mandarin Oriental, Santiago , Chile. Puntuación: 89,40

18. Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel , Cusco, Perú. Puntuación: 88.91

19. Puqio , Valle del Colca, Perú. Puntuación 88,44

20. Casa San Agustín , Cartagena, Colombia. Puntuación 87,67

Inkaterra La Casona , en Cusco, Perú figura como el mejor segundo hotel de la región con una puntuación 98,75.

Completan la lista de los 20 mejores hoteles de Sudamérica, Casa San Agustín en Cartagena Colombia, en el puesto 20. El primer lugar es para Copacabana Palace en Brasil con una puntuación de 99,98.