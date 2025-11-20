Octavo retiro de AFP: Esta semana se deposita la primera UIT de hasta S/5.350, ¿a qué afiliados les corresponde?

En medio de las aún fechas disponibles para solicitudes de retiro de los fondos de pensiones AFP por hasta 4 UIT (S/ 21.400), esta semana se vence el plazo para el depósito de la primera UIT para los afiliados que solicitaron los primeros días del cronograma.

Como se recuerda, los afiliados al sistema privado de pensiones empezaron a solicitar el desembolso de sus fondos de AFP desde el 21 de octubre luego de que el proceso de retiro extraordinario se aprobara y siguiera todo el proceso correspondiente.

La mecánica de este retiro establece un cronograma escalonado basado en el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante. Una vez realizada la solicitud, según información de las AFPs y el reglamento aprobado por la SBS, el primer desembolso se realizaría luego de 30 días calendario.

De esta manera, los afiliados cuyas solicitudes fueron ingresadas y tienen en sus DNI los dígitos 0, 1 o letra, deberán recibir esta semana sus depósitos como máximo. Cabe precisar que si las AFP no consideran los depósitos en días hábiles, entonces al asegurar que los afiliados tengan su primera UIT en los 30 días calendarios estipulados en la Ley.

Te compartimos a continuación el calendario completo donde figuran las fechas máximas para depósitos realizados tras retiro efectuado de acuerdo a cronograma:

DNI con letra: Fecha de registro: 21 de octubre | Primera UIT depositada : Hasta el 20 de noviembre

DNI terminado en 0: Fechas de registro 22 o 23 de octubre| Primera UIT depositada: Hasta el 21 o 22 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 1: Fechas de registro: 24 o 27 de octubre | Primera UIT depositada: Hasta el 23 o 26 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 2: Fechas de registro: 28 o 29 de octubre | Primera UIT depositada: Hasta el 27 o 28 de noviembre, respectivamente

Retiro AFP según cronograma oficial | Foto: Composición EC

DNI terminado en 3: Fechas de registro: 30 o 31 de octubre | Primera UIT depositada: Hasta el 29 o 30 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 4: Fechas de registro: 3 o 4 de noviembre | Primera UIT depositada: Hasta el 3 o 4 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 5: Fechas de registro: 5 o 6 de noviembre | Primera UIT depositada: Hasta el 5 o 6 de diciembre, respectivamente.

DNI terminado en 6: Fechas de registro: 7 o 10 de noviembre | Primera UIT depositada: Hasta el 7 o 10 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 7: Fechas de registro: 11 o 12 de noviembre | Primera UIT depositada: Hasta el 11 o 12 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 8: Fechas de registro: 13 o 14 de noviembre | Primera UIT depositada: Hasta el 13 o 14 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 9: Fechas de registro: 17 o 18 de noviembre | Primera UIT depositada: Hasta el 17 o 18 de diciembre, respectivamente

Últimas fechas para registrar las solicitudes del retiro de AFP

Desde el jueves 4 de diciembre todos los afiliados podrán solicitar AFP sin importar su número del DNI. Pero antes de eso, el cronograma ya ha iniciado una nueva ronda para cada grupo. Estas son las fechas.

DNI con letra: 19 de noviembre

DNI terminado en 0: 20 de noviembre

DNI terminado en 1: 21 de noviembre

DNI terminado en 2: 24 de noviembre

DNI terminado en 3: 25 de noviembre

Esta es la fecha para solicitud para desembolso de tu AFP.