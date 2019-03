Procuraduría Ad Hoc: Odebrecht puede demandar al Perú por Gasoducto del Sur

El procurador Ad Hoc, Jorge Ramírez, informó que la constructora Odebrecht está facultada actualmente para poder demandar al Estado peruano, en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Sin embargo, añadió, no lo ha hecho a la fecha.

Hace dos años, Odebrecht había iniciado el trato directo, paso previo a la demanda arbitral, contra el Estado por la anulación del contrato del GSP.

"Lo que hubo fue un procedimiento de trato directo entre Odebrecht y el Estado peruano que ya se venció el plazo y Odebrecht sí podría demandar [al Estado] pero no lo ha hecho. Puede hacerlo", dijo en entrevista con RPP Noticias.

"Actualmente el proyecto (GSP) viene siendo litigado en el Poder Judicial", añadió Silvana Carrión, procuradora adjunta para el caso Lava Jato.

Ramírez indicó que a la fecha no hay una demanda puesta por Odebrecht ante el Ciadi.

"Información que hemos recibido, del Ministerio de Economía (MEF), nos dice que en la actualidad no existe ninguna demanda activa", explicó.

Respecto al monto de reparación civil, reiteró que no incluye el proyecto del GSP, y éste es aprobado por un juez que decide si el monto se ajusta a la ley.

"Nosotros no podemos medir la reparación civil sobre un quinto o sexto proyecto si es que la Fiscalía no autoriza que se trata de un reconocimiento de la empresa colaboradora sobre hechos criminales. Solo lo han hecho sobre cuatro proyectos y más allá no podemos ver", comentó Ramírez.