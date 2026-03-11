La costa peruana se derrite y todo vale para hacerle frente mientras dure esta ola de calor. Es así que se está viendo un incremento importante en la demanda de ventiladores y aires acondicionados.

“Las ventas de ventiladores han subido entre 25% y 35%, y en el caso de los aires acondicionados incluso hemos visto picos de hasta 40%. El calor ha sido más intenso y más prolongado de lo habitual”, cuenta Rodolfo Ojeda Medina, presidente del Gremio Pymes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a Día1. De hecho, agrega que por esta razón muchas pymes han tenido que reaccionar sobre la marcha, por lo que, en promedio, los pedidos adicionales han aumentado entre 20% y 30% frente a lo que inicialmente se proyectó para la campaña de verano. Si bien estimaba un verano fuerte, no se esperaba que con esa magnitud.

Senhami advirtió que Lima alcanzará temperaturas entre 32 y 33 grados durante esta primera quincena de febrero. / LightField Studios

Por su parte, en Sodimac han identificado un crecimiento de 40% al cierre de febrero, en contraste con el mismo periodo del año pasado. Piero Campos, Gerente Comercial de Sodimac Perú, detalla que para esta campaña aumentaron 18% los pedidos importados de la categoría y estiman que al cierre de la campaña de climatización en marzo, las ventas crezcan 40% en ventiladores y más de 30% en aires acondicionados. “La temporada cálida podría extenderse hasta junio, lo que mantendría activa la demanda por productos de ventilación y climatización durante más tiempo de lo habitual”, sostiene. A nivel de precios, comenta que se pueden encontrar ventiladores desde S/ 39.90 hasta S/ 499.90.

Además de los equipos de ventilación, Sodimac indica que también aumenta la demanda en productos para conservación y enfriamiento de alimentos y bebidas como refrigeradoras, congeladoras, frigobares y máquinas de hielo. Ojeda agrega que también crece la demanda de dispensadores de agua, protectores solares, bebidas, ropa ligera, sandalias y hasta piscinas armables.

Es así que Johana Fernández, senior specialist CSM de NielsenIQ, resalta el crecimiento de refrigeradoras este año, siendo enero 2026 el mejor mes de los últimos 12 años , con un crecimiento mayor a 20% frente al 2025. Esto, asegura, responde también a la liberación de la AFP, la CTS y al decrecimiento de los precios en 6% a causa del ingreso de nuevas marca con precios más asequibles. Además del FEN que estamos atravesando.

El verano podría extenderse un par de meses. (Foto: Federación de Periodistas del Perú)

La ejecutiva resalta que también han crecido aires acondicionados, congeladoras, aunque en menor proporción que categorías como refrigeradoras, que es la mayor y una de las categorías más grandes dentro de todo lo que es Línea Blanca. Las congeladoras van creciendo un 7% hasta enero, mientras en el caso de aires acondicionados, estos crecen un 67% respecto al año pasado. No obstante, resalta que aún es un mercado que va creciendo y pequeño, con un 3% del mercado, que responde mucho a momentos de altas temperaturas. Actualmente, indica un 80% de los aires acondicionados son portátiles y un 20% ‘splits’ (de pared).

Para Ojeda, si las temperaturas se mantienen altas, la campaña de verano podría cerrar creciendo cerca al 30%. En ventiladores se avizora un crecimiento de 30% a 35%, y en aires acondicionados alrededor de 25% a 30%, al ser productos de mayor ticket.

“Si el calor continúa como hasta ahora, podríamos tener una campaña extendida hasta fines de abril, incluso inicios de mayo en algunas zonas. Para muchas pymes, la campaña de verano puede representar entre el 20% y 30% de su facturación”; nos comenta. A nivel de precios, los ventiladores oscilan entre S/80 y S/300, mientras que los aires acondicionados pueden ser de S/1.200 a S/2.500.

Personas comprando o eligiendo ventiladores, aires acondicionados y enfriadores en un local de San Miguel. fotos: Joel Alonzo / JOEL ALONZO

¿Hay alza de precios? En general, indica que los precios se han mantenido relativamente estables; sin alzas desproporcionadas, pero considera que s puede haber ligeros ajustes por reposición de stock o por el tipo de cambio.

Otra historia es con los textiles, ya que Ojeda indica que el calor se prolonga, las colecciones de invierno podrían entrar más tarde al mercado y eso obliga a las pymes textiles a reprogramar promociones y rotación de stock. “No necesariamente significa pérdida, pero sí una estrategia comercial distinta para evitar sobrestock”, afirma.

Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de Retail de la CCL, remarca que la temporada de verano ya está dada, saliendo de los descuentos de primavera verano, por lo que este FEN afectaría al segundo trimestre. El primero, cuenta, se tuvo un crecimiento de 5,1%, siendo una facturación de S/13.110 millones en campaña de verano, alentado por el mayor adquisitivo por la disposición de AFP. “Va a afectar el segundo trimestre, retrasando el lanzamiento otoño-invierno. Y de marzo a abril va a terminar de vender la liquidación ,lo más grueso se va a guardar”, anota.

La salida de la colección Otoño- Invieno. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

La ejecutiva indica que no estaban tan avisados de este FEN y ola de calor,. No obstante, señala que no es que haya pérdidas pero sí un flujo bajo en algunos ‘malls’ de las zonas afectadas por las lluvias como el norte y Arequipa, por lo que es un año para tener estrategias e ideas marketeras, “ya que se tiene un reto muy grande para tener una buena venta para salir del stock”.

Por el lado de la Asociación de Centro Comerciales del Perú (Accep), su gerente general José Antonio Contreras comenta que, en efecto, es posible que se retrase la campaña de invierno y que si bien fue un buen primer trimestre, monitorean las estimaciones de clima por 30 a 60 días máximo.

Fuertes temperaturas en Lima. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Además, anota que les están indicando a los ‘malls’ asociados para que tengan cuidado en monitorear las coberturas de techos, canaletas, limpieza, todo lo que es evacuación de agua y lluvia para evitar el desborde.

Al respecto, Ojeda apunta que los daños en carreteras por el FEN genera retrasos y mayores costos logísticos lo que afecta la reposición oportuna y, en algunos casos, incrementa el costo del transporte.

¿La guerra en Medio Oriente y el tipo de cambio pueden impactar? Passalacqua señala que lo que puede impactar es que puede darse un mayor costo de fletes de transporte de carga. Sodimac, por su parte, indica que siguen monitoreando de cerca la situación de las vías y su posible impacto en la distribución para mantener la continuidad del abastecimiento.

Del mismo modo, miran con atención a interrupción del GNV. La ejecutiva indica que va a haber alguna afectación en distribución porque el costo para el transportista será más caro y a ello hay que sumarle las lluvias.

Ojeda acota que hoy muchas unidades de transporte de carga y de reparto trabajan con GNV, por lo que las interrupciones elevan los costos operativos o reduce la frecuencia de distribución. “En un contexto donde la demanda está alta, cualquier traba logística afecta directamente al pequeño empresario”, recalca.

Sed de verano

La campaña de verano es decisiva para la industria de bebidas, representando entre el 30% y 40% de sus ventas del año. Ante un calor tan sofocante por la ola de calor, las bebidas son una de las categorías que despuntan aún más.

Ola de calor golpea Lima: sensación térmica supera los 36 °C en varios distritos este verano 2026. (Foto: César Bueno)

De acuerdo a NielsenIQ, la canasta de bebidas viene creciendo 7,5% frente al 2025 en lo que va del verano este año, siendo el motor principal del arranque del año, impulsada por las altas temperaturas, las compras por impulso y los eventos sociales. Y se espera que mantenga esa tendencia hacia el final del verano. Romina Lucanera, customer success manager de NielsenIQ, detalla que esta alza en el primer trimestre se da por aguas, gaseosas y té bebibles. En enero, las bebidas no alcohólicas crecieron 8,8% en volumen, mientras que las alcohólicas lo hicieron en 6,5%, sobre todo por cervezas y ‘ready to drink’.

Por el lado de AJE, aseguran que mantienen sus proyecciones de crecimiento a doble dígito con respecto al 2025 y evaluarán extender las campañas previstas para el verano y mantener una oferta relevante según la evolución del clima. “Las categorías con mayor dinamismo son aguas, bebidas hidratantes y gaseosas, especialmente en las zonas de mayor valor”, comenta Rafael Vega, Country Manager de AJE Perú.

Deshidratación. Las señales de alerta son los dolores de cabeza, mareos, desvanecimiento o calambres. Siempre tener líquidos o bebidas isotónicas al correr.

Ante escenarios de temperaturas más elevadas, cuenta que refuerzan la coordinación entre las áreas de producción y logística para asegurar un abastecimiento oportuno en los mercados donde operan. Esto implica una gestión más dinámica de inventarios, tener mayor eficiencia en la producción y ajustes en los volúmenes de producción según la rotación de cada categoría, priorizando las zonas con mayor demanda.

En cuanto a la distribución de sus productos ante las lluvias y huaicos, la compañía indica que se han generado desafíos logísticos puntuales, especialmente donde las vías de acceso se han visto temporalmente afectadas. Frente a este contexto, cuentan con un comité de contingencia para trabajar medidas.

Así también, estudios y datos de mercado han mostrado que, durante períodos de altas temperaturas las ventas de cervezas y bebidas frías aumentan entre 5% y 15%, según intensidad de la ola de calor, y las bebidas RTD tienden a crecer por encima del promedio de la categoría alcohólica entre un 15% y 25%, menciona Mayra Ruiz, Subgerente de marketing de Bebidas Premium, distribuidora de marcas como Jack Daniel’s o Jaggermeister.

“Frente a las condiciones climáticas adversas en algunas regiones del país, hemos activado un plan de contingencia logístico para garantizar la continuidad del abastecimiento, priorizando la seguridad de las personas y la estabilidad de la cadena de suministro”, detalla.

En verano evita consumir bebidas alcohólicas y toma abundante agua. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

Si bien hay en algunos sectores vinculados al calor habrá crecimiento mayor a lo previsto, en otros podría haber desaceleración, comenta Ojeda, por lo que en general se podrían ajustar las proyecciones en uno o dos puntos porcentuales para las pymes el primer semestre, dependiendo de cómo evolucione la situación climática.