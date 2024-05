Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, puso en duda la capacidad de José Arista, ministro de Economía y Finanzas, al ser consultado si el MEF está haciendo una “labor de contrapeso” en referencia al gasto público, durante el evento Día 1 Summit 2024.

“Con el gasto público tenemos un problema de vieja data que tiene que ver con la eficiencia del gasto. No estamos aprovechando al máximo muchas de las herramientas que ya tenemos y lamentablemente verificamos que recurrentemente hay una serie de gastos que se realizan y no son eficientes, que no le están generando un servicio, un valor agregado a la población. Ahí hay toda una gran tarea para mejorar la calidad del gasto”, señaló.

“Al mismo tiempo también tenemos un gasto que es insuficiente. Cuando uno ve los promedios de América Latina, el gasto público peruano es uno de los más bajos porque los ingresos públicos también son bajos. Tenemos un gasto que debería ser mayor, pero para que sea mayor primero debemos asegurar que sea un gasto de calidad, porque sino sería simplemente tirar dinero en un hoyo”, agregó el presidente del Consejo Fiscal.

Al ser consultado sobre la labor del MEF sostuvo que: “Lamentablemente creo que no. Yo estoy seguro que el ministro [Arista] conoce esos temas. Él ha sido Director de Presupuesto, Viceministro de Hacienda. Me parece que conoce y sabe por dónde ir”.

“Lo que yo pondría en duda es si tiene la capacidad de transmitir ese conocimiento al resto del Gabinete y a la presidenta. Ahí es dónde uno ve que las buenas intenciones que pueda tener nuestro ministro no se materializan”, concluyó Oliva.