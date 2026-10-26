Olympic Perú, Petroperú y Enel Generación Piura, con el acompañamiento del Minem, activaron un intercambio de gas natural que destina hasta 7 MMPCD a la Central Térmica Malacas. (Foto: Enel)
Olympic Perú, Petroperú y Enel Generación Piura, con el acompañamiento del Minem, activaron un intercambio de gas natural que destina hasta 7 MMPCD a la Central Térmica Malacas. (Foto: Enel)
Por Redacción EC

Olympic Perú, Petro-Perú y Enel Generación Piura, con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem), pusieron en marcha un acuerdo de intercambio operativo, un swap, que permite disponer de hasta 7 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural para la Central Térmica Malacas. Con ese volumen, la planta puede generar hasta 35 megavatios.

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