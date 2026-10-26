Olympic Perú, Petro-Perú y Enel Generación Piura, con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem), pusieron en marcha un acuerdo de intercambio operativo, un swap, que permite disponer de hasta 7 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural para la Central Térmica Malacas. Con ese volumen, la planta puede generar hasta 35 megavatios.

De esta manera, Olympic pone a disposición de Petro-Perú hasta 7 MMPCD de gas producido en los lotes que opera en Piura y, a cambio, se libera un volumen equivalente para Enel Generación Piura, que lo destina a Malacas. El acuerdo reordena moléculas que ya estaban en la región.

“Entendemos que sin energía confiable no hay crecimiento ni bienestar; por ello hemos sumado esfuerzos con Petroperú, Enel y el liderazgo del Minem para viabilizar este swap. Hoy podemos decirle a la población e industria piurana que hemos puesto nuestro gas natural al servicio de su tranquilidad y economía. Con el gas de Piura, Piura no se detendrá por falta de energía”, señaló Artur Mujamed, gerente comercial de Olympic Perú.

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Desde Olympic Perú señalaron que el acuerdo es un primer paso y que la empresa evalúa alternativas técnicas y logísticas para llevar mayores volúmenes de gas a Malacas, de modo que la planta opere a mayor capacidad en el corto y mediano plazo.

Según la compañía la operación llega cuando el norte está pagando caro su déficit de generación propia. Según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), el costo marginal de la electricidad en la barra Piura Oeste 220 kV alcanzó un máximo de US$559 por MWh en agosto de 2026. En paralelo, la generación eléctrica con diésel en el sistema pasó de 3,8 GWh en agosto de 2025 a 71,6 GWh en agosto de 2026, casi diecinueve veces más.