ONP: 36 meses de prisión preventiva para 5 investigados por presunta corrupción

Por presuntos actos de corrupción en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cinco ex funcionarios, públicos y privados, recibieron el dictamen de 36 meses de prisión preventiva por parte del Poder Judicial, según informa el diario "Perú 21".

Los procesados son el abogado Hernán Costa Alva, su hijo Néstor Costa, el ex funcionario del Ministerio de Economía (MEF) Jorge Noziglia Chávarri, el ex gerente de la ONP Ricardo León Dueñas, y la ex jueza supernumeraria del 16 Juzgado Transitorio Laboral de Lima Rosmery Velásquez Cano. Todos imputados por el Ministerio Público por los delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos.

Evidencias mostradas por el fiscal José Domingo Pérez, durante la audiencia, demostrarían que Costa Alva "utilizó" a Noziglia Chávarri para que "asesorara" a la jueza Martha Hinostroza en tomar una decisión para ordenar el desembolso de beneficios sociales por 206 millones de soles a los clientes del abogado, quien representaba a una asociación de jubilados de Enapu.

La opinión técnica recibida por Hinostroza se materializó en el cobro, también, de 19 millones de soles por derecho de honorarios por parte de Costa. El 12 de junio de 2017, tras el depósito recibido por el abogado, Noziglia recepcionó una transacción de 750 mil soles.

Según Noziglia, el pago percibido fue en un concepto de servicios realizados por su esposa. "El investigado sostuvo que su cónyuge no recibió el dinero directamente porque no tenía cuenta bancaria", dijo el fiscal Pérez en declaraciones recogidas en un interrogatorio al ex funcionario del MEF.

El manifiesto contradice a la procedencia del dinero que justificó ante el banco. Pérez dijo que la entidad financiera registró el origen del abono como una "donación" del estudio jurídico de Hernán Costa.

Pero Noziglia rechaza toda culpa. Su defensa desestima las imputaciones y asegura que la recomendación hecha a la jueza Hinostroza fue una opinión institucional aprobada por sus superiores del MEF.

"Consideramos que estamos ante una organización criminal porque su finalidad es tener beneficios indebidos a través de procesos judiciales", argumentó el Ministerio Público.