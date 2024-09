La Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano establece que la pensión mínima de la ONP se elevará a S/600. ¿Desde cuándo comenzará el pago de dicha pensión?

Hace un tiempo hicimos un estudio en la ONP relacionado al tema de las pensiones y su monto. Primero, porque había un desbalance con la canasta familiar desde el momento en que se aprobó la anterior pensión mínima en el 2019. Además, hubo una recomendación del Tribunal Constitucional para que cada cierto tiempo haya una re-evaluación de los montos de las pensiones mínimas. Hace un año propusimos modificarla y ahora es ley. En enero del 2025, comenzaremos a pagar la pensión mínima. Para aquellas personas que tienen pensión de jubilación de S/500, ahora recibirán S/600; las pensiones de sobrevivencia, básicamente de viudez, pasan de S/300 a S/400; y las pensiones proporcionales también aumentan su monto, antes estaban entre S/250 y S/350 y ahora pasan a entre S/300 y S/400, respectivamente.

¿A cuántas personas alcanza?

Hablamos de alrededor de 200.000 personas de todos los pensionistas del sistema nacional.

¿Para qué casos son las pensiones proporcionales?

Para la pensión completa se requieren 20 años de aportes, que son 240 unidades de aportes. Las pensiones proporcionales son para los que llegaron a la mitad del monto requerido: tienen 120 unidades de aportes, que es igual a 10 años de aportes. Y para los que tienen por lo menos 15 años de aportes, eso significa 180 unidades de aportes.

¿Cómo se financiará el incremento en la pensión?

Según la ley, se prevé que sea con recursos propios de la ONP. La fórmula de financiamiento alguna parte viene por el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCRP) y otra por los mismos aportes de las personas. Pero, en este caso, el aumento también requerirá el apoyo del Tesoro Público.

¿Qué porcentaje del pago de pensiones se financia con recursos propios y con el Tesoro?

El 71,8% se financia con los aportes de los afiliados, el 10,7% con transferencia del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y un 17,5% viene por Tesoro Público.

La ley detalla la creación de cuentas nocionales. ¿Cómo es que funcionarán?

Hay dos formas de cómo se calculan los aportes en un sistema de reparto como lo es la ONP. El primero es el que usamos actualmente: no calculas el monto del aporte, sino la cantidad de veces que aporta. ¿Qué cambia con un sistema de cuentas nocionales? Es un cambio en la lógica: ya no importa solo cuántas veces aportas, sino también el monto del aporte. Para hacerlo más atractivo al sistema, se hace una simulación de ese aporte como si estuviera en una cuenta de banco o en el sistema privado, y generamos ficticiamente una rentabilidad. Ese monto ficticio al final se te acumula como si fuera tu cuenta individual de capitalización (CIC) en el sistema privado.

¿Cómo se determinará dicha rentabilidad ficticia?

En el reglamento se va a establecer cuánto será la propuesta de rentabilidad de aporte. Con el sistema de cuentas nocionales se va a generar mayor transparencia, porque la gente va a saber su monto aportado y eso va a verlo de manera fácil a través de la herramienta que está implementando la ONP.

¿Cómo se financia esa rentabilidad ficticia que se le ofrecerá al afiliado?

Los mecanismos de financiamiento del sistema no han cambiado, son los mismos. El sistema actualmente calcula la pensión a partir de los ingresos que tuviste en los últimos 60 meses, las 60 unidades de aportes que tuviste. Lo que hace ahora es que ya no va a servir los últimos meses de aporte, va a cambiar a una acumulación de aportes en el tiempo, pero con la rentabilidad ofrecida por el sistema, que te genera un monto de pensión.

Se da plazo hasta el 2030 para la implementación de las cuentas nocionales. ¿Es un plazo razonable para tal transformación?

Efectivamente. Te da un plazo más amplio, porque es un cambio de lógica. Estamos trabajando dos cosas paralelas en la ONP. Primero, en un equipo que se dedica a mejorar toda la data e información de afiliados y pensionistas con datos personales y de aportes. Lo segundo, hemos iniciado un proyecto de inversión, una transformación digital muy fuerte para tener herramientas que te da el mundo actual para hacer un trabajo mucho más sólido y también manejar mejor esta información. Este trabajo es con el BID y el proyecto de inversión ya fue aprobado.

Las primeras cuentas nocionales no se verían sino hasta el 2026 o 2027. ¿Es así?

En el reglamento tendremos más claridad de la aplicación temporal en esta parte.

El reglamento también dará claridad de la edad de corte para que los afiliados pasen a cuentas nocionales. A opinión de la ONP, ¿cuál debería ser la fecha de cambio?

Todo está sujeto a estudio. Darte una respuesta ahora sería un poco apresurado, pero es un debate a hacer a nivel institucional y trabajarlo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Respecto al monto que debe dar el afiliado mes a mes [unidad de aporte], la reforma lo define para el sistema en general, pero la ONP ya lo tenía definido. ¿Cambia en algo la nueva disposición?

No cambia. La lógica de la unidad de aporte va a seguir siendo la misma. El gran acierto en la lógica de la reforma es que buscará que los dos sistemas -nacional y privado- tiendan puentes entre ellos para que la gente, en el momento que considere pertinente, pueda tener la facilidad de movimiento. Además, ahora se han previsto los aportes voluntarios. ¿Cómo hacemos para cuantificar eso? Es un reto que seguro nos va a generar discusiones interesantes con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y con las mismas AFP para que sea algo que pueda funcionar y pueda hacer que los sistemas realmente conversen.

Definir una unidad de aporte permitirá también la innovación en cuanto a cómo hacer más fácil la frecuencia de contribución de los afiliados. La ley, por ejemplo, también permite opciones como billeteras digital.

Sí, también estamos atendiendo eso. En la misma ley se prevé que debería haber mecanismos de aporte que sean los más adecuados para las personas, incluso que se generen productos flexibles y frecuencias de pago pensados en las personas que no tienen un trabajo formal y dependiente.

¿Desde la ONP han conversado con Yape u alguna otra billetera digital o plataforma de pagos para facilitar el aporte de los afiliados?

Sí. Estamos trabajando con Interbank el uso de la pasarela de pagos Izipay y con el Banco de la Nación a través de Págalo.pe como medio de recaudación.

En la ley se habilita la opción para que los independientes realicen aportes obligatorios. ¿La ONP está preparada para ello?

Actualmente está previsto el aporte voluntario en la ONP. Se llama aporte facultativo y es para aquellas personas que no tienen un trabajo remunerado dependiente.

La naturaleza de dichos aportes es tributario y la administración está a cargo de la Sunat. ¿Cómo funciona el traslado?

Actualmente tenemos un modelo de recaudación, básicamente para el trabajo obligatorio a través de Sunat. Es como si hubiéramos previsto una empresa que recaude por nosotros. El mecanismo estatal que se vio es que desde 1999 recaude Sunat y que el empleador, a la hora de hacer su múltiple declaración de ámbito tributario, también pueda hacer sus aportes de seguridad social, tanto de salud como de pensiones. Por lo tanto, también declara a los trabajadores y el monto aportado lo recauda Sunat y nos lo transfiere a nosotros. En el caso de independientes informales, al haber otras herramientas, no será necesariamente la Sunat [el recaudador]. Cuando sea por billetera electrónica [el aporte], ya no va a pasar por Sunat.

Otro punto que norma la ley es que las personas afiliadas al sistema privado y que tengan aportes de manera incorrecta en la ONP, van a poder solicitar una pensión en la ONP. ¿Cuál es el universo de personas en esta situación?

Según los registros de Sunat, se trata de 1 millón 287 mil personas que representan un total de S/1.727 millones en aportes indebidos. Lo que ha pasado es que muchas entidades y empresas han tenido trabajadores afiliados al sistema privado y erróneamente lo aportaba como si la persona estuviera en el sistema nacional. Como fondo común, recibíamos el dinero y pagábamos pensiones. Después, la entidad se daba cuenta que el aporte correspondía a la AFP y se generaba una deuda de nosotros al sistema privado. Sin embargo, no teníamos el dinero porque -por la lógica del esquema de reparto- este ya fue destinado al pago de pensiones. Lo que permite la norma son dos opciones: en primer lugar, se tendrá que continuar con la devolución de pagos indebidos. Para eso, la ONP, SBS y Sunat harán toda una forma operativa de cómo hacer eso y el MEF ayudará a construir la estrategia para atender esos casos. Pero, entrará una solución no prevista en la actualidad: que las personas con dinero indebido que se quedó en el sistema nacional puedan acceder a algún tipo de prestación y la ONP pueda otorgársela.

La ONP va a asumir todo el pilar no contributivo, que son Pensión 65 y Contigo. ¿Qué implica ello para el tamaño de la institución y su funcionamiento?

La ONP cambia en varios aspectos. Se le han generado nuevas responsabilidades en dos ámbitos: en la pensión no contributiva y en un contacto con el sistema privado para que las pensiones semi-contributivas, que es parte de esta nueva lógica de pilares y del sistema integral de pensiones. Al pilar no contributivo, hoy lo atiende Pensión 65 y Contigo, los dos programas que están en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Lo que dice la norma es que la ONP va a administrar ambos tipos de pensiones y las va a pagar. Actualmente trabajamos de manera separada, con poco contacto. El otro lado, donde la ONP también cambia su giro, es la pensión mínima, que ahora también se le reconoce a los afiliados al sistema privado de pensiones. Lo que te dice es que la pensión mínima debe ser con la lógica del sistema privado, de capitalización individual. Sin embargo, si la persona no logra acumular los aportes necesarios para una pensión mínima, terminará siendo pensionista de la ONP, por más que esté en el sistema privado. En resumen, mantenemos nuestra lógica de sistema nacional con esta nueva fórmula de cuenta nocional y, además, tenemos la responsabilidad de manejar las pensiones semi-contributivas de quienes no alcancen los montos mínimos en el sistema privado de pensiones.

Dicha responsabilidad implicará un fortalecimiento de la institución. ¿Se ha hablado del MEF sobre ello?

Estamos trabajando el nuevo reglamento de organización de funciones de la ONP. Internamente también estamos trabajando un nuevo mapa de servicios y procesos. Estamos con proyectos informáticos, el proyecto de datos, un gran proceso para evitar el fraude previsional, entre otros. Venimos tratando de ordenar un poco la casa para estar preparados ante los nuevos retos que se nos vienen.

La duda que aún existe sobre la ley recae en la sostenibilidad financiera. Mucho de los nuevos costos de la reforma recaen en los pilares que la ONP administra. ¿Le preocupa ello?

Es cierto que mucho dependerá del Tesoro, pero hay una estrategia importante que queremos implementar desde la ONP: mejorar la recaudación. Si logramos incluir a más personas, sobre todo del grupo de informales e independientes, que puedan venir a nosotros y sea atractivo el sistema con los cambios dados, va a mejorar la recaudación y también la posibilidad de que esas personas puedan tener pensión. Y el monto de los aportes tendrá que mejorar para que puedan ser suficientes de cara al pago de pensiones.

¿Se refiere a la frecuencia de aporte o a la tasa de aporte?

Me refiero a lograr que más personas aporten y de mejor manera. No obstante, en la ley se ha propuesto hacer un cambio del monto y también que el empleador pueda aportar. Será materia de análisis cuando se haga el reglamento y alguna propuesta legislativa. La norma te dice que ahora se mantiene el 13%, eso será objeto de análisis.

En su opinión, ¿debe subir la tasa de aporte?

Analizaremos en su momento cuáles son las expectativas, pero por el momento la herramienta más fuerte es lograr que más personas puedan estar afiliadas.