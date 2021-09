Conforme a los criterios de Saber más

En entrevista, el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Victorhugo Montoya, explica que la entidad ya tiene una propuesta de reglamento para la entrega de pensiones proporcionales para quienes no alcanzaron los 20 años de aportes, norma que se desprende de la ley aprobada por el anterior Congreso. Asimismo, adelantó que no se mantendrá en el cargo para una nueva gestión.

— El Gobierno ha dejado en claro sus intenciones de impulsar una reforma en el sistema de pensiones. En su opinión, ¿cuál es el camino y qué papel debería jugar la ONP en ello?

La reforma integral requiere primero un análisis bastante técnico que involucra muchas partes. Las entidades públicas conocedoras de la materia como la SBS, el MEF, la ONP deben tomar un papel importante en ese análisis, pero también escuchar a la academia. Hay otras entidades públicas que también conocen el tema desde otra mirada. Por ejemplo, el BCR sabe muy bien el comportamiento macroeconómico y dónde debe estar el papel de los fondos provisionales. Lógicamente trabajar con el Congreso, escuchar también a los jubilados y tal vez dejarse asesorar por organismos internacionales que dan algunas luces de lo que podemos hacer. Sin embargo, creo que son las entidades públicas, en consenso con el resto de entidades, las que deben lograr esta reforma.

Hay varias decisiones al momento de iniciar una reforma. Por ejemplo: ¿Cuándo quieres que comience la reforma? ¿Es para los que están actualmente en los regímenes o para las nuevas personas? Tú puedes decir: “voy a hacer un nuevo sistema para los que vengan”. El éxito completo lo vas a ver con los nuevos, ves de verdad si tu reforma tiene éxito en 30 años o 40 años después. La pandemia ha desnudado mucho la falencia de los sistemas tradicionales. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para, justamente en un diálogo social abierto y técnico, tener los consensos para idear un sistema de pensiones que de verdad cumpla el objetivo, que es que más personas tengan pensión y la mejor pensión posible.

—¿No hubo ya suficientes comisiones que evalúen el tema?

Sí, nosotros como ONP hemos participado incluso en la última, que fue el Consejo Evaluador de Pensiones, pero básicamente íbamos a dar las matrices generales con un diagnóstico del problema. Lo que tenemos que hacer ahora es aterrizar una propuesta concreta. Este año también se empezó a debatir la propuesta de la Comisión del Congreso, pero también era un trabajo incompleto. Daba matrices, pero seguía quedando muy ambiguo para otros temas. Tiene que quedar claro que el principal problema del Perú en materia previsional es el alto grado de informalidad. Entonces, ¿cómo hacemos en un país con esa características de estructura laboral para conseguir un buen sistema provisional? Ese es el reto que tenemos.

—Siendo así, ¿es posible lograr pensiones universales y a la vez dignas? Esto es lo prometido por el Gobierno. ¿Lo permite el escenario fiscal actual?

Creo que son tres los objetivos: ampliar la cobertura, la suficiencia y -lo que tú dejas entrever- que tenga sostenibilidad en el tiempo. La verdad es que las tres avanzan al mismo momento. No podemos pensar nada más en pensiones y que [estas] sea muy bajas. Tenemos que pensar en más y mejores pensiones. Insisto: parece mentira, pero la cultura provisional es algo elemental. En otros países se usa economía del comportamiento. ¿Cómo hago atractiva una situación usando la psicología para que las personas estén inmersas en un sistema tradicional, logren aportar y se comporten racionalmente pensando en el futuro? No es fácil hacerlo. El inicio del pensionamiento es complicado. Lo primero que debería hacerse es que el sistema sea unificado. Romper un poquito algunos estándares de pensiones a través de algunas actividades productivas separadas.

— ¿Ello requiere que la ONP se transforme o que cambie el sistema que hoy tenemos?

La organización es la parte final del diseño. Primero hay que tener claro cómo queremos funcionar. Si me preguntas a mí, debería haber una administración única que debe tener un juego de roles con fondos. Fondos diferenciados entre el público y el privado donde en uno tengas mayor aversión al riesgo. Así puedes generar rentabilidad y sostenibilidad a la vez. Que haya una entidad encargada de recaudar también es un factor importante. Un administrador con un recaudador y uno que maneje los fondos. Ahí vemos cómo distribuimos las funciones entre los actuales actores que existen en el modelo.

—¿Y manejar todo bajo un esquema de capitalización individual?

Se puede jugar con los dos. Un primer pilar son fondos comunes, pero que generen rentabilidad [...] A la vez, puedes jugar con un fondo privado que tenga niveles de riesgo según edades.

—Ahora, ¿ya conversó sobre este tema con el ministro Francke?

No, no hemos tenido oportunidad todavía. Sí lo conversamos con los ministros anteriores. Es bueno que ahora el Gobierno haya planteado el tema del análisis del sistema pensionario. Cuando la ONP se pronuncie formalmente, lo hará con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

—Pero sí ha habido acercamiento con el ministro para ver temas relacionados a la ONP.

Hemos tenido conversaciones con el equipo del MEF, sí. Hemos tenido conversaciones acerca de las cosas que nos preocupan como las pensiones proporcionales. La ley que salió hace un mes y medio.

—Antes de ello, ¿cuánto se ha avanzado en implementar intermediarios que faciliten la aportación de independientes?

Ya hemos comenzado un piloto con la cooperativa de ahorro Unicachi para hacer lo que se llama “agregador”. El piloto debe terminar en tres meses. A las personas que no están afiliadas, les damos un canal nuevo de atención que es la cooperativa, que además será la recaudadora que recepcionará los fondos de los trabajadores independientes. Ahí captamos un público nuevo. También estamos trabajando con el Banco de la Nación en una mejora para que la aportación sea virtual y en una plataforma para que el aporte ONP sea mediante débito automático.

—¿Cuándo se tendrá el reglamento para las pensiones proporcionales?

Hemos comenzado a trabajar con toda la parte técnica porque habían muchos elementos a definir. Por ejemplo, teníamos un préstamo previsional que ya permitía que una persona pueda llegar a ser pensionistas con 17 años de aportes obteniendo una pensión mínima de S/500. Sin embargo, con 18 años también podría obtener su pensión de S/350. Tenemos que definir si este préstamo va a existir o no, porque ya estaría cubierto. Hemos sentado dentro de la ONP una propuesta y ya estamos en conversaciones con el MEF para modificar el reglamento unificado para que fluya con mayor facilidad. Nosotros tenemos una propuesta, pero está siendo trabajada con el MEF como responde.

—¿Cuál es el plazo que les da la ley para publicarlo?

No nos ha puesto un plazo, pero estimamos que en un lapso no mayor de un mes tendremos aprobado el reglamento de pensiones proporcionales. En el mes de octubre debería estar el reglamento aprobado. No es solo un reglamento normativo, sino de procesos internos. Habilitar las plataformas virtuales es un tema no menor por el que pido tranquilidad a las personas. Hace 30 años no existen pensiones proporcionales y debemos adaptarnos para hacerlo de la mejor manera. Insisto: queremos ver cómo encaja el préstamo previsional.

—Con esta medida, ¿cuánto aumenta la posibilidad de pensión en el universo de afiliados?

Tenemos un bolsón calculado de más de 40 mil personas que tendrían pensión proporcional inmediatamente. Ni bien salga eso, este grupo es potencial. Tenemos que insistir en la habilitación legal. Lo otro es trabajo de campo. Hoy muchas personas no se jubilan aún con 20 años de aportes porque la ley te pone restricciones a que no puedas trabajar. Si gano S/2 mil y me pagan una pensión de S/800, prefiero seguir trabajando y no pedir pensión. Lo que hemos habilitado en esa ley es que puedan seguir trabajando y ser pensionistas. Con la ley que estamos acomodando en el sistema existente esa posibilidad para las personas.

—Pero, de los 4,8 millones de afiliados, ¿cuántos alcanzarán pensión?

Con las pensiones proporcionales, subiría de 30% a aproximadamente 50%. Y con todas las medidas de afiliación facultativa para independientes e informales, podríamos en algunos años llegar al 80% de la población afiliada a la ONP.

—Estas pensiones son de S/250 y S/350, montos que no son suficientes para una ideal jubilación. ¿Cómo se debe mejorar ello?

Si me preguntas a mí, deberíamos insistir en que las personas traten de llegar a sus 20 años de aporte. Hoy los montos previsionales dependen de la caja fiscal. Es en función a ello que, en su momento, analizamos la posibilidad de pago de estas pensiones. Cuando mejore la recaudación y haya mejores incentivos, deberían -en general- mejorar las prestaciones previsionales de todos en el sistema.

—¿Cuál es la pensión mínima con 20 años?

La más baja es S/583. Por eso, a quien tenga 17 años [de aportes], se le podría dar facilidades para que llegue a los 20 y no se quede con una pensión proporcional de S/350.

—Ahora, ¿da la caja fiscal para sostener estas pensiones proporcionales?

Sí. Cuando se hizo la propuesta estaba el estudio actuarial del monto que se requería. El primer año costaría S/112 millones. Se analizó con tranquilidad ese tema y la posibilidad de que lo pueda sostener el tesoro público. Pero, vamos a insistir en que más personas aporten y que más personas estén afiliadas con más beneficios. Sumaremos facilidades para la aportación para que ello suceda. Todo depende del trabajo serio de la ONP, que está preparada para eso. Esperemos que continuemos en esa misma línea porque es lo que corresponde a una entidad como la nuestra.

—¿Se mantendrá en el cargo?

Es un nuevo gobierno. Cuando ingresé a la institución vine con objetivos trazados, tenía uno que era como horizonte temporal el 28 de julio de este año. Se cumplió el objetivo y seguiremos trabajando hasta que se considere pertinente. Pero sí te cuento que ya presenté la renuncia para el cargo de jefe de institución.

—¿Es decir que no hay voluntad de continuar o podría aceptar si el MEF se lo pide?

Hemos venido conversando con el MEF para dar por concluido el cargo.

