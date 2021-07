El titular del Ministerio de Economía Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, señaló este jueves que se debe mejorar en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para que los aportantes mayores de 65 años de edad, que no pudieron llegar a los 20 años de aportes, puedan tener acceso a una pensión.

“En lo inmediato hay que corregir este gran defecto que tiene el Sistema de Pensiones, el más visible por lo menos, que no permite dar pensiones a las personas que han cotizado menos de 20 años, es un tema que por distintos motivos no hemos podido corregirlo en este gobierno de transición y esperaríamos que se haga rápidamente”, refirió Mendoza durante un seminario organizado por la ONP.

Además, el titular del MEF indicó que el SNP está limitado a la disponibilidad y la cotización no resulta ser suficiente para financiar las pensiones de este sector.

Recordemos que la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, sostuvo que el Ministerio de Economía está trabajando en un anteproyecto de ley que buscaba brindar pensiones proporcionales a los que no alcanzaron los 20 años de aportes en la ONP y que se los dejaría al nuevo gobierno.

Pensión 65

De otro lado, Mendoza también señaló que lo mejor para el país es que el Estado se comprometa a financiar el programa Pensión 65, y así elevar dicho ahorro por esta población para su vejez.

“Quizás, es una propuesta individual, lo mejor para el país sea que el Estado se comprometa a financiar solo y únicamente una Pensión 65 para las personas en pobreza extrema. La creencia de esa promesa puede hacer que la propensión a ahorrar en el sector privado, aumente. Es posible que el sector privado, que la población, esté esperanzada en una pensión que venga del Estado y eso los induce a tener una propensión a ahorrar tan baja”, dijo.

Cabe señalar que Pensión 65 es un programa del Estado que entrega una subvención económica bimestral de S/ 250 a adultos mayores que superan los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza.

Reforma

El ejecutivo manifestó que en el Perú hay varios intentos de reformas integrales en el sistema de pensiones, pero al final todas las propuestas no logran solucionar el problema de la baja propensión a ahorrar para su vejez.

“Como no encuentran una solución, que es en realidad el segmento más importante (privado), voltean al Estado esperando que se resuelva integralmente el sistema de pensiones. Allí me parece que están mirando al lugar equivocado por varios motivos”, mencionó.

Consideró que hace medio siglo la presión tributaria en el Perú bordea el 14% o 15%; en tanto este indicador cambiará un poco hacia adelante, “pero no esperemos un milagro”.

Añadió que el Estado tiene que determinar entre sus prioridades a dónde le pone recursos. Por ejemplo, si tuviese que optar entre reforzar el sistema de salud o el sistema de pensiones.

“¿Será más interesante financiar pensiones o financiar el sistema integral de salud? Entonces las prioridades del Estado con recursos limitados posiblemente le hacen poco espacio al tema de la pensiones”, acotó.

En este sentido, Mendoza aseguró que si no se resuelve el problema de la baja propensión a ahorrar de la población del sector privado para la vejez, cualquier sistema, el más inteligente que se proponga, no será viable porque el Estado no tiene mucho recursos para fortalecer el sistema de pensiones en el Perú.

