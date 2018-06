Hace unos días, el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Alejandro Arrieta, señaló que una posible solución para los problemas que aquejan a la entidad que dirige sería convertirla en una AFP pública. En coincidencia, hoy el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, calificó esta idea como una buen primer paso; sin embargo, la situación exige una reforma integral.

"Se trata de una buena idea, pero es una medida aislada. No ayuda a aumentar cobertura y no soluciona el problema de pensión mínima. Sería como parte de una reforma integral", agregó.

Ante una eventual creación de la AFP pública, esta deberá competir con reglas claras, sin favoritismos, apuntó el gerente. Además, indicó que la alta informalidad que tiene el Perú es otro de los problemas que debe enfrentar el sistema de pensiones, el cual no mejoraría solo con hacer un cambio como el sugerido.

En coincidencia, Renzo Castellanos, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Control de Riesgos en Rímac Seguros​, afirmó que, si bien le parece una buena medida para corregir la situación, para convertir a la ONP en una AFP Pública primero habría que reconocer los problemas financieros que la aquejan.

"La ONP tiene un hueco de US$40 mil millones. Primero hay que sincerar el hueco: si vas a tener capitalización individual, la plata va a tener que existir. Además, hay que dejar de financiar las pensiones con plata de gente que no aporta 20 años, porque si uno no aporta menos de 20 años simplemente no tiene nada para su retiro", comentó Castellano.

El representante de Rímac afirmó, además, que lo positivo de este cambio sería que cada afiliado podría construir su propia pensión (actualmente el fondo se construye con el dinero de todos los afiliados).

Otros beneficios, apuntó, serían que entraría un nuevo competidor al mercado de las AFP, "lo que daría más opciones a la gente, revalidaría el sistema y permitiría motivar la competencia".

PRONÓSTICOS

En cuanto a las proyecciones para los próximos 10 años de las AFP, Roberto Melzi, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra, señaló que estos serían, necesariamente, menores a los de la última década.

Por ejemplo, en el caso del fondo 2 de AFP Integra, entre 1999 y 2017 rindió en promedio en dólares casi 11% y en la última década rindió 7,7% anual, y según Melzi, es natural esperar un retorno de alrededor de 6,6%. El fondo 1 bajaría a una cifra entre 5% y 6%, desde un promedio de 6,4%; y el fondo 3 se mantendría entre 7% y 8%, siendo el promedio de la última década 7,6%.

Los motivos que explicarían la caída en retorno van de la mano con el hecho que los banco centrales en el mundo -principalmente en Estados Unidos- están subiendo las tasas de intereses y los estímulos monetarios de emergencia implementados por la crisis están siendo removidos, "lo que constituyen cambios fundamentales en las economías".

"Son años en los que habrá mucha volatilidad financiera. Si la renta fija no es tan buena, el portafolio diversificado rinde menos y los retornos son menores. Esto es básicamente porque la renta fija soberana nominal de países desarrollados está cara. Hoy las economías están sólidas, pero quién sabe si en algunos años puedan no estarlo", afirmó Melzi.