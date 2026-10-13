La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que a través del Banco de la Nación procederá a realizar el pago de las pensiones a domicilio para 10.331 pensionistas desde el jueves 15 hasta el sábado 24 de octubre.

Los beneficiarios recibirán su pensión en sus viviendas por zonas.

Conoce el cronograma en Lima Metropolitana

Lima Norte (15 al 17 de octubre) : Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur (18 y 19 de octubre) : Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Centro (20 al 22 de octubre) : Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia. Segunda visita (23 y 24 de octubre): dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha.

Asimismo la ONP informó que para continuar accediendo a sus servicios digitales se deberá actualizar la Clave Virtual para realizar los trámites de manera rápida y segura.

Con ella, si eres afiliado podrás consultar tu reporte de aportes e iniciar una solicitud de pensión y si eres pensionista podrás ver tus constancias de pago, solicitar el pago de pensión a domicilio. Cabe precisar que la actualización de la Clave Virtual es obligatoria.