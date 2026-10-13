Los beneficiarios recibirán su pensión en sus viviendas por zonas. (Fuente: MEF)
Los beneficiarios recibirán su pensión en sus viviendas por zonas. (Fuente: MEF)
Por Redacción EC

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que a través del Banco de la Nación procederá a realizar el pago de las pensiones a domicilio para 10.331 pensionistas desde el jueves 15 hasta el sábado 24 de octubre.

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