La última actualización se aprobó la semana pasada, pero con una diferencia notable. Se abre la posibilidad de dicho reconocimiento para quienes hagan la migración desde el 2002 en adelante. Victorhugo Montoya, actual jefe de la ONP -y quien ya ocupó el cargo entre abril del 2020 y setiembre del 2021- señala en entrevista con El Comercio que en su momento se advirtió la inconstitucionalidad de esta medida. Hoy, se encuentran trabajando con el MEF en la estrategia para enfrentar la decisión del Legislativo que implica un costo de S/4.000 millones.

- El Congreso aprobó un nuevo Bono de Reconocimiento del 2002 en adelante, cuando los bonos previos ponían un año tope. ¿La figura es válida?

Consideramos que tiene poca lógica con relación a su naturaleza el poder aprobar un Bono de Reconocimiento de los abonos posteriores. Se está decidiendo claramente darle prioridad a un sistema más que a otro. ¿Por qué? Porque todo el Sistema Nacional de Pensiones podría pasarse al Sistema Privado de Pensiones con el bono, pero no puede suceder lo contrario. Es más, está prohibido.

- Al no tener límite, todos los afiliados a la ONP podrían pasarse al sistema privado y quedarse sin recursos para el pago a pensionistas. ¿Han previsto dicha posibilidad?

Correcto. Es un problema real y lo hemos dicho en los documentos que presentamos al Congreso. Y más porque las personas tienen una idea errónea sobre lo que significa el bono. El bono se ejecuta recién al tener la edad de jubilación. Sin embargo, se piensa que uno recibe el bono y, al pasarme a la AFP, puede uno sacar ese dinero. No es así. Hoy el pago a pensionistas demanda S/5.000 millones, los aportes de los afiliados llegan a S/3.800 millones. Sin esta última parte, producto de una migración total por el Bono de Reconocimiento, los S/5.000 millones los pagaría íntegramente el Tesoro Público.

- ¿Hablamos de cuántos pensionistas actuales?

Cerca de 700 mil personas. Eso sin contar que todos ellos esperan una mejora en sus pensiones, lo cual depende de una disponibilidad presupuestal. Pero si tienes menos recursos, difícilmente eso puede suceder. Entonces: hay un riesgo de pago de pensiones, se desnaturaliza el sistema previsional y se ve dificultoso un futuro aumento de pensiones.

-¿Cuál es el costo de pagar este Bono de Reconocimiento?

En total son S/4.000 millones. Mayor a lo analizado en su momento cuando se planteó una devolución de aportes de la ONP.

-¿Cuál es la estrategia que, junto con el MEF, han diseñado para enfrentar esta situación? ¿Se ha planteado ya el presentar una demanda de constitucionalidad?

Nosotros advertimos que había una preocupación operativa de cómo llevar a cabo esta medida, porque las personas van a tener que venir a justificar cuánto aportaron en su momento. Se calcula que las personas van a tener solamente S/3.600 en promedio de Bono de Reconocimiento. A la ONP le genera, operativamente, una complicación porque se requerirá mayor recurso humano para las evaluaciones por afiliado. En segundo lugar, hemos advertido al Congreso la inconstitucionalidad. Dijimos que hay varios artículos que están siendo vulnerados por el Congreso. El más importante es que cualquier reforma previsional requiere de sostenibilidad financiera. Y el Ejecutivo, en la observación, precisa justamente que no hay suficientes recursos para ello.

-Algo que el Tribunal Constitucional ya le ha observado al Congreso en el pasado.

El tribunal ha ido fijando sus criterios. Es muy parecido a lo que el tribunal ya resolvió en su momento para el caso de la devolución de aportes de la ONP.

-Pero, aquella vez el Ejecutivo decidió bastante rápido. Presentó la demanda e incluso el TC le dio prioridad. La respuesta fue rápida. ¿Están contemplando ello?

Estamos en pleno análisis, en plena coordinación con el sector Economía y Finanzas, para ver la estrategia que va a usarse en ese momento. Lo que también es cierto es que en esta oportunidad tenemos un tiempo más amplio de reglamentación. Se tiene un año. Lo cierto es que si bien consideramos que esta norma no es apropiada, vamos a trabajar en su reglamentación y aplicarla como lo manda la ley, dejando claro siempre que consideramos que es una norma perniciosa.

- Pero entiendo que ustedes buscarán que la declaratoria del Tribunal llegue antes del límite de plazo para la reglamentación.

Efectivamente, sí.

- ¿Eso está cerrado?

Eso es lo que se está conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Cualquier demanda de inconstitucionalidad pasa por el Consejo de Ministros, tenemos que preparar los documentos y sobre eso trabajar directamente.

Reforma Previsional

- Los análisis que se vienen haciendo sobre el Sistema Nacional de Pensiones de cara a una reforma previsional indican que se requiere de una transformación. Por ejemplo, que el afiliado tenga visibilidad sobre su contribución dentro del esquema de reparto. ¿Coincide con esto último?

Actualmente las personas tienen acceso a un estado de cuenta y se les reporta cuáles han sido sus aportes. Puede visibilizar su aporte, cuánto aportó y cuáles fueron los ingresos dados por su empleador. Lo que en su momento se quedó inconcluso es que uno tenga un cálculo en línea de su pensión. A eso deberíamos apostar en el futuro. Lógicamente, también tenemos preocupación sobre la mejora de las pensiones. Sí estamos interesados en la mejora de condiciones y formas de ir ordenando los regímenes del sistema.

-¿Por ejemplo?

Cuando se aprobó el último crédito suplementario, se nos autorizó hacer algunas mejoras en el análisis actuarial de los pensionistas de la Ley 20530. Cada sector público recaudaba y pagaba a sus pensionistas. Sin embargo, el control de cuánto pagaban y a cuantas personas no lo tenemos ante tanta dispersión de los datos. Con la norma, todas las instituciones están obligadas a darnos la información para hacer una proyección completa del costo de las pensiones bajo el régimen 20530. Hay un universo de 200 mil personas que reciben pensión bajo este régimen. No es un universo chico.

- ¿La ONP ha sido invitada a participar en las últimas sesiones de la Comisión Multisectorial?

Desde que he asumido el cargo, [no ha sucedido]; no sé si ha sucedido con el anterior jefe de la ONP. Pero sí hay una amplia coordinación con el MEF.

- ¿El ordenamiento de los regímenes pensionarios del sector público forma parte de lo que el MEF ha propuesto ante la Comisión Multisectorial?

Sí, lo está, así como otras medidas. Va en la lógica de lo que se logró mediante la aprobación del crédito suplementario.

- En su gestión previa, promovió el ingreso de agregadores (comercios que recauden los aportes) para que los afiliados tengan facilidad para aportar a la ONP. ¿Van a retomarlo?

Lo vamos a retomar, como otras propuestas que tienen que ver con cultura previsional y atacar la informalidad en regímenes pensionarios.

- ¿Cuál es la pensión mínima que otorga hoy la ONP?

Asciende a S/500 durante 14 veces en el año.

- Teniendo en cuenta la coyuntura inflacionaria ¿ve usted posible actualizar ese monto?

En su momento, lo intentamos. Previo a mi periodo anterior, la ONP había logrado una mejora histórica de dicha pensión elevándola de S/415 a S/500. Los escenarios son distintos y será sujeto a evaluación.