Operadores de lotes petroleros en la costa norte del país, enviaron una carta al presidente José Jerí para solicitar una reunión y analizar la “situación crítica” de las deudas que tiene Petro-Perú.

“Los suscritos, representantes de diversos operadores de lotes petroleros en la costa norte del país, nos dirigimos respetuosamente a usted para expresar nuestra profunda y urgente preocupación por la situación crítica que atravesamos debido al creciente y sistemático incumplimiento de pagos por parte de Petróleos de Perú S.A. (“Petroperú”) por la compra del crudo producido en nuestras operaciones“, se lee en el documento.

Entre quienes suscriben el documento se encuentran Guillermo Ferreyros de OIG Perú, Henry del Castillo de UNNA Energía, Reynaldo Llosa de Olympic Perú, Jorge Pozo de GTG Petroleum, Manuel Novoa de Petromont y Jaime Avalo de Panda Energy.

Según indicaron, todos los campos petroleros del noroeste peruano se encuentran conectados vía ductos y comercialmente vinculados a la Refinería de Talara, de propiedad de Petro-Perú, por lo tanto, indicaron que sus ingresos, flujo de caja y capacidad de operación dependen exclusivamente de los pagos de la petrolera estatal.

Además, informaron que la deuda acumulada ya supera los US$120 millones, lo que afecta la sostenibilidad financiera del conjunto de empresas operadoras y de toda la cadena de valor vinculada a la actividad de la empresa pública.

En ese sentido, aseguraron que son más de 100 empresas proveedoras de bienes y servicios locales las que están en riesgo, ya que depende directamente de las operaciones de quienes proveen a Petro-Perú.

“Esta problemática amenaza no solo al sector hidrocarburos, sino también a la economía regional y al ingreso fiscal del país. De persistir esta situación, el deterioro productivo y social será profundo, acelerado y difícilmente reversible”, finalizaron.