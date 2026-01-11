Oro cerró la semana al alza: ¿qué provocó su aumento y por qué esto beneficia al Perú?

El oro cerró la semana al alza, alcanzando una cotización de US$ 4.500 la onza, lo que representa un avance de 4,36% frente a la semana anterior, cuando su precio se ubicó en US$ 4.320.

“El mercado sigue premiando los activos de cobertura, pese a los episodios de toma de utilidades observados en algunas compañías”, comentó Robert Abad, FX trader de Rextie.

¿Por qué se aprecia el oro?

De acuerdo con Katherine Salazar, analista senior de Estudios Económicos de Scotiabank, el mayor incremento del precio del metal se registró el lunes, tras los eventos en Venezuela, lo que reflejó un aumento en la demanda de oro como activo refugio.

“Durante la semana, el principal factor que impulsó el precio del oro fue el aumento de los riesgos políticos a nivel global. Hubo dos focos importantes: primero, los eventos en Venezuela con la captura de Maduro; y segundo, las tensiones internas en Irán. A ello se sumaron los anuncios del expresidente Donald Trump respecto a posibles ataques militares contra carteles en otros países, incluyendo a México, lo que continúa elevando la percepción de riesgo”, explicó.

Donald Trump aseguró que EE.UU. decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), coincide con Salazar en que las tensiones geopolíticas han sido el principal ‘driver’ del alza, pero añade que el mercado también se mantiene expectante ante los recortes de tasas que podría realizar la Reserva Federal (FED) este año.

“Cuando el mercado descuenta posibles recortes de tasas, se reduce el costo de mantener un activo que no paga intereses, como el oro. La inflación importa por su efecto sobre las tasas reales: si el mercado percibe que la inflación cede y que la FED puede recortar tasas, el oro suele verse favorecido. La geopolítica actúa más como un acelerador en episodios de mayor aversión al riesgo”, explicó Abad.

Según los especialistas, la mayor demanda recae en los inversionistas institucionales y flujos financieros sofisticados. Además, se han intensificado las compras de fondos de inversión y ETF respaldados por oro, mientras que los bancos centrales continúan acumulando reservas, lo que refuerza la presión alcista sobre el metal.

¿El oro se mantendrá al alza?

En adelante, el desempeño del oro dependerá de si se mantienen los factores mencionados. “Una corrección es posible si se produce una sorpresa al alza en los datos de inflación en Estados Unidos o si la FED adopta un tono más restrictivo, lo que podría empujar las tasas reales al alza y presionar el precio del oro”, señaló Abad de Rextie.

A television station broadcasts Jerome Powell speaking on the floor of the New York Stock Exchange on Dec. 10. / Michael Nagle

Asimismo, Ojeda indicó que el metal podría enfrentar presiones bajistas si el dólar se fortalece o si se disipan las tensiones geopolíticas, lo que podría dar paso a tomas de ganancias. “Existe un riesgo tangible de ajuste en el corto plazo, especialmente si los datos económicos de EE. UU. sorprenden al alza y reducen las expectativas de recortes de tasas”, sostuvo.

Desde Scotiabank, Salazar considera que la tendencia alcista se mantendrá en el corto plazo, aunque con correcciones puntuales. “Estas correcciones de corto plazo son saludables y contribuyen a sostener la tendencia alcista del precio del oro”, puntualizó.

¿Cómo afecta al Perú?

Desde Rextie explicaron que, si las tasas globales descienden y el precio del oro se mantiene o continúa al alza, ello impulsaría las exportaciones peruanas. En cambio, si las tasas suben y el oro retrocede, “se tendría un menor impulso externo y potencialmente menos soporte para el ciclo minero y el flujo de divisas”.

La Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 apunta a diversificar la oferta exportable y elevar la competitividad del país en los mercados internacionales. Foto: gob.pe.

En la misma línea, Ojeda destacó que el aumento del precio del metal reduce el atractivo relativo de otros instrumentos financieros y eleva la demanda por oro. Asimismo, coincidió en que el Perú se beneficia de este escenario, considerando que es un productor relevante de este metal.