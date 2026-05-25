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Resumen

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Diego Ortega preside el Comité Ejecutivo del XVI Simposio.
Diego Ortega preside el Comité Ejecutivo del XVI Simposio.
Por Juan Saldarriaga

El Perú se puede consolidar como un actor clave para la minería global, proveyendo los minerales – cobre, oro, plata, estaño - que el mundo necesita para lograr la transición energética. Para ello necesita, sin embargo, vencer una serie de desafíos vinculados a la predictibilidad de las reglas, la fragmentación institucional y la tramitología, que dificulta el desarrollo de los proyectos mineros.

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