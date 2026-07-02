- Summa Gold tiene su centro de operaciones en La Libertad, una región azotada por la minería ilegal. Sin embargo, la mina que operan está libre de este flagelo. ¿Sigue habiendo tranquilidad en la zona?

Está en tranquilidad, felizmente, porque no tenemos mineros ilegales. Lo que hemos hecho es convertirlos, más bien, en empresarios que prestan servicios a nuestra operación minera o los hemos convertido en trabajadores nuestros, y eso nos está funcionando bien.

- ¿Los han convertido en socios?

En socios productivos, digamos. No creemos en la política de entregar el pan y el pescado, sino que les enseñamos a pescar.

- ¿En las concesiones de Summa no hay mineros artesanales picando la tierra y ofreciendo el mineral para que ustedes lo procesen?

Esa fue la primera cosa que decidimos no permitir. No tenemos operaciones de mineros no legales en nuestra zona de operación y tampoco compramos a terceros. Toda nuestra producción es 100% propia. Tenemos una política diferente a la de otras compañías, la cual nos ha dado resultado.

- ¿Qué población hay alrededor de la mina Isabelita?

De nosotros dependen, directa e indirectamente, unas 5 mil personas. Y si sumamos a contratistas y actividades conexas, llegamos a 7 mil o, quizá, 8 mil personas que giran alrededor nuestro.

Summa Gold ha extendido la vida útil de su unidad minera en La Libertad desde el año 2030 hasta el 2040,

- ¿La tranquilidad de la que gozan se debe también a la labor social que realizan?

Bueno, en realidad han pasado dos cosas. Una es que, a través de nuestros socios contratistas, hemos adquirido 80 camiones de gran tonelaje que requieren de 240 operadores, y hemos decidido que esos operadores sean jóvenes de nuestra zona de operaciones, porque necesitamos dar oportunidades de trabajo. Y, en segundo lugar, estamos invirtiendo alrededor de S/100 millones o S/150 millones por año en la ejecución de Obras por Impuestos (OxI).

- ¿Qué proyectos están desarrollando a través de OxI?

Básicamente, caminos, colegios, puentes y obras de saneamiento. En esto último estamos implementando, por ejemplo, servicios de agua y desagüe para todo el caserío de Shiracmaca con una inversión de S/35 millones.

- ¿Esta labor la mantendrán durante toda la vida útil de la unidad minera?

Así es. Con esto esperamos cambiar completamente la faz de Huamachuco y de la zona donde operamos.

- Ustedes acaban de participar en el Congreso Nacional de Minería, en Trujillo, ¿qué expusieron?

Analizamos la minería desde el punto de vista macroeconómico, y lo que estamos viendo es que va a haber un déficit tremendo de cobre, plata y oro, que son los tres metales principales que el Perú produce. Eso significa que los precios van a seguir subiendo y que los ingresos de las compañías mineras van a incrementarse sustancialmente. Por eso hacemos un llamado para que los proyectos que están dormidos por temas sociales o de permisos salgan ahora.

- ¿Tienen expectativas de que los proyectos saldrán adelante con el nuevo gobierno [de Fuerza Popular]?

Correcto. Sobre todo, por un tema de confianza. Si el Gobierno trabajo mucho en seguridad, confianza y estabilidad, ese es un gancho perfecto para que las inversiones fluyan rápidamente. Pero si, además, acompañamos esto con una mayor rapidez en el tema de los permisos, se vuelve más interesante. Es un desafío para el nuevo gobierno.

PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA

- Summa es un productor de oro, pero ¿estarían viendo oportunidades en cobre?

Por ahora, básicamente, estamos enfocados en oro y plata. No descartamos el cobre, pero nuestro interés, en este momento, es el oro y la plata.

Summa ha incorporado maquinas perforadoras inteligentes y está optimizando la automatización de su planta. (Foto: Summa Gold)

- ¿La plata ya es importante para ustedes?

En un principio no era importante, pero, como los precios de la plata se han cuadruplicado, ya pasó a ser un tema relevante. Nosotros producimos igual cantidad de plata que de oro.

- ¿Cuánto están produciendo, exactamente, de ambos metales?

Más o menos, estamos produciendo 90 mil onzas de plata. Es un volumen pequeño para una producción de plata, pero este metal ya dejó de ser un subproducto para nosotros. Y eso mismo le pasa a otras compañías mineras. Se estima que las utilidades de las empresas [de metales preciosos] van a ser récord de récords, como nunca antes visto en la historia del país.

- ¿En oro cuánto están produciendo?

Este año vamos a producir 100 mil onzas de oro.

- ¿Se trata de un incremento o mantienen la producción del año previo?

El año pasado producimos 82 mil onzas de oro.

- ¿A qué se debe esta mayor producción?

A que hemos ingresado a zonas un poco más ricas en minerales. Hemos mejorado nuestras operaciones con la adquisición de 80 camiones de gran tonelaje, lo cual nos brinda una mayor capacidad. Y hemos mejorado, también, la eficiencia en la recuperación [metalúrgica]. Eso nos ha permitido incrementar la producción de onzas de oro y plata.

- ¿Cuánto estiman producir en el corto y mediano plazo?

Vamos a mantenernos entre 90 mil y 100 mil onzas de oro hasta el 2037, pero queremos incorporar dos nuevas minas para tratar de duplicar o incrementar significativamente nuestra producción.

PROYECTOS

- ¿Dónde se ubican esos proyectos?

Uno de ellos se ubica en Ayacucho y el otro en el centro del país.

- ¿En qué estado de desarrollo se encuentran?

Ahora estamos haciendo ingeniería en uno de ellos. Y en el otro estamos culminando el reconocimiento de los recursos y la confirmación de los mismos. ¿Cuándo podremos operar? Eso dependerá mucho del otorgamiento de los permisos. Lamentablemente, estos demoran no menos de siete años en el Perú, pero queremos hacer algo que optimice los tiempos para obtenerlos, en el mejor de los casos, en cuatro o cinco años.

- ¿Ven posibilidades de ampliar la vida útil de la unidad minera Isabelita?

Sí, estamos haciendo operación ‘infiill’ (de relleno) al interior de la mina, y eso nos ha permitido extender la vida útil desde el 2030 hasta el 2040, con posibilidades de seguir incrementándola.

- ¿Qué están implementando en cuando a tecnología?

Ahora estamos incorporado 80 camiones mineros, pero luego vamos a incorporar tecnologías de Inteligencia Artificial para el control y administración de esta flota. Posteriormente, vamos a ir a camiones mineros híbridos y, en una tercera parte, vamos a pasar a camiones 100% eléctricos. Hemos incorporado, también, perforadoras inteligentes y estamos optimizando la automatización de nuestra planta.

- ¿Dónde venden el mineral (doré) que producen?

Nosotros vendemos y exportamos toda nuestra producción a la India. La demanda del oro es infinita.