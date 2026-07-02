Por Juan Saldarriaga

Summa Gold dinamiza la economía del distrito liberteño de Huamachuco en un ambiente de paz social debido a que ha erradicado la minería ilegal. Y es que la empresa minera ha convertido a los mineros artesanales de la zona en socios productivos, señala su gerente general, Jaime Polar.

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