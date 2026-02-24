Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Óscar Fernández, quien se mantiene en el cargo, en el que juramentó por primera vez el 14 de octubre del 2025 durante el breve mandato de José Jerí. La ceremonia ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

