El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Óscar Fernández, quien se mantiene en el cargo, en el que juramentó por primera vez el 14 de octubre del 2025 durante el breve mandato de José Jerí. La ceremonia ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, Fernández formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles.

Como se recuerda, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.

El domingo 22, a través de un comunicado difundido en redes sociales, la Presidencia de la República anunció a Hernando de Soto como nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero en el transcurso del martes 24 las piezas se movieron y finalmente fue Denisse Miralles- antes titular del MEF en el gobierno de Jerí- quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Quién es Óscar Fernández?

El nuevo ministro cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión pública y privada, con especialización en gobiernos locales y regionales, y estudios en Gestión Municipal en ESAN.

Antes de asumir el cargo, Fernández Cáceres fue director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, donde promovió el desarrollo del deporte escolar y la organización de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA), que en 2025 alcanzaron un récord de más de 856 mil participantes. También impulsó programas como WIÑAQ, Orquestando, Expresarte y los Juegos Florales Escolares.

Además, presidió la Federación Peruana de Atletismo y el Instituto Peruano del Deporte (IPD).