Osinergmin informó que personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) se encuentra desplegado en el KP43, en Megantoni (Cusco), ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos.

Mediante el comunicado difundido en su cuenta oficial X, además señalaron que se están realizando las reparaciones o cambios en la infraestructura dañada.

Osinergmin también detalló que su equipo técnico se encuentra en la zona fiscalizando las acciones que lleva a cabo TGP, para que se ejecuten las actividades con seguridad de acuerdo a la normativa vigente, así como verificar que se lleven a cabo las acciones que el operador debe realizar para determinar la causa raíz de la deflagración.

MÁS INFORMACIÓN: Minem exhorta a las empresas a usar combustibles sustitutos al gas natural

“En caso de identificarse incumplimientos a las disposiciones técnicas o de seguridad se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes”, precisó Osinergmin.

La fiscalización de este organismo tiene como objetivo hacer cumplir las obligaciones técnicas y seguridad del concesionario, entre otras, que determine la causa raíz de la deflagración, así como verificar la adecuada actuación del concesionario frente a la contingencia.

La entidad sostuvo que mantendrá la supervisión permanente en el área para garantizar que las actividades del concesionario sean llevadas a cabo con seguridad y garanticen la restitución del servicio.

Fiscalización en grifos de GNV

Osinergmin continúa con la fiscalización en grifos de GNV en Lima, Callao e Ica para verificar el cumplimiento del mecanismo de racionamiento de gas natural que establece que, durante la vigencia de la medida, el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) se efectuará exclusivamente al transporte público.

A las estaciones de servicio que incumplan esta disposición se les aplicarán las medidas administrativas y sanciones correspondientes, conforme al marco legal vigente.

Como se recuerda, el mecanismo de racionamiento tiene como finalidad priorizar el uso del gas natural para el sector domiciliario y comercial.