La entidad sostuvo que mantendrá la supervisión permanente en el área para garantizar que las actividades del concesionario sean llevadas a cabo con seguridad y garanticen la restitución del servicio. Foto: Osinergmin.
Osinergmin informó que personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) se encuentra desplegado en el KP43, en Megantoni (Cusco), ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos.

