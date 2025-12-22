Mediante la Resolución N°179-2025.OS/CD, publicada hoy en el diario El Peruano, se dispone la publicación en la web de Osinergmin el proyecto de resolución que califica a los sistemas de distribución eléctrica de diversas empresas en sectores de distribución.

Cabe precisar que las tarifas de distribución del servicio público de electricidad, se establecen mediante la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD), la cual debe llevarse a cabo cada cuatro años.

La norma explica que, para la la elaboración de los estudios de costos del VAD y la aplicación de las tarifas de distribución eléctrica correspondientes a los períodos noviembre 2026 - octubre 2030 y noviembre 2027 - octubre 2031, es necesario que Osinergmin califique cada uno de los sistemas de distribución eléctrica, a excepción de los Sistemas Eléctricos Rurales cuya calificación corresponde al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El nuevo VAD que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, y que regirá hasta el 31 de octubre del 2027, impactará en un 4,5% los ingresos tarifarios de las empresas de distribución estatales, estimó Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens y exviceministro de Energía.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energías (SNMPE) calculó que el nuevo VAD recortará los ingresos del Grupo Distriluz en S/143 millones anuales, mientras que Electro Oriente, Electro Ucayali y SEAL (Arequipa) perderán S/50 millones, S/18 millones y S/20 millones anuales, respectivamente.

“Debe precisarse que la presente calificación de los sistemas de distribución eléctrica no constituye una fijación tarifaria, por lo que Osinergmin no se encuentra obligado a publicar un proyecto de resolución. Sin embargo, en virtud de la información que corresponde analizar para dicha calificación, y a fin de reducir el riesgo de errores en la misma, resulta conveniente realizar una publicación del proyecto de resolución que califica los sistemas de distribución eléctrica", se lee en la resolución.

Finalmente, se establece un plazo de 20 días calendarios a fin de que los interesados remitan por escrito sus opiniones o sugerencias a la Gerencia de Regulación de Tarifas (GRT) de Osinergmin.