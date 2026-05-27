Resumen

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La investigación corresponde a la deflagración registrada el 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, distrito de Megantoni (Cusco), la cual paralizó el transporte de gas natural de Camisea. Foto: GEC.
La investigación corresponde a la deflagración registrada el 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, distrito de Megantoni (Cusco), la cual paralizó el transporte de gas natural de Camisea. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Osinergmin informó que se encuentra en etapa final la investigación técnica correspondiente a la deflagración registrada el 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, distrito de Megantoni (Cusco), la cual motivó la paralización del transporte de gas natural y de los líquidos de gas natural de Camisea.

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