Osinergmin informó que se encuentra en etapa final la investigación técnica correspondiente a la deflagración registrada el 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, distrito de Megantoni (Cusco), la cual motivó la paralización del transporte de gas natural y de los líquidos de gas natural de Camisea.

Sin embargo, la compañía indicó que no es posible concluir debido a que está pendiente que el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención (Cusco), disponga las diligencias necesarias para que continúen con la evaluación técnica especializada de las muestras metálicas almacenadas e inmovilizadas en Lurín (Lima) desde el 26 de marzo de 2026, las cuales resultan indispensables para culminar la investigación.

“Los estudios de laboratorio de aquellas muestras metálicas de la tubería dañada, resultan imprescindibles para culminar la investigación”, sostuvo Osinergmin. En ese sentido, han recurrido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a la Defensoría del Pueblo y, al Ministerio de Energía y Minas (Minem), para que, bajo el marco de sus competencias, exhorten a la Fiscalía de la Nación a concluir prontamente con las diligencias del caso.

Osinergmin recordó que ya ha emitido tres informes sobre este caso. El primero, en marzo, señaló que el concesionario no acreditó condiciones excepcionales para justificar una prórroga por fuerza mayor.

El segundo y tercero, a fines de abril, detectó incumplimientos contractuales, entre ellos no suministrar el flujo y presión suficientes de gas natural para atender la demanda máxima entre el 1 y el 13 de marzo de 2026. “Estos últimos dos informes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas en su calidad de concedente, para que tome las acciones de su competencia”, precisó.