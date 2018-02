Osiptel: ¿Qué cambios se vienen en las reglas de contratos ?

En una intensa sesión pública se expusieron y comentaron hoy las diversas modificaciones a las condiciones en la prestación de los servicios de telecomunicaciones que diseñó Osiptel a fines del año pasado. Todas las opiniones vertidas serán consideradas para la elaboración del texto definitivo.

Entre las propuestas de Osiptel está eliminar los topes de consumo que se aplican sobre los planes de telefonía móvil. Esto quiere decir que el operador ya no podrá interrumpir un servicio o cobrar un excedente cuando se llega a una determinada cantidad de minutos o megas utilizados.

Esta medida, según explicó el regulador, surge a raíz de diversos reclamos de usuarios disconformes, quienes se encontraban a fin de mes con cobros no previstos o desactivaciones al haber pasado un límite.

Además se propuso que ya no se aplique el redondeo en las tarifas de Internet móvil y todos establezcan sus cobros atendiendo a los kilobytes exactos consumidos. Esto con el fin de evitar que se cobre por bloques en donde se redondea a unidades mayores (megas o gigas) y se termina pagando mas de lo consumido.

Y en el caso de que el usuario haya decidido migrar de un plan de consumo a otro y luego no esté conforme, Osiptel propone que pueda volver al plan anterior, aun cuando este ya no exista.

REACCIONES DE LA INDUSTRIA

Tanto Claro, como Movistar Bitel y Entel, que estuvieron presentes en la audiencia publica, señalaron su disconformidad sobre la propuesta de migración en los planes.

Cada uno a su turno explicó que dicha disposición iba en contra del espíritu de simplificación tarifaria que viene buscando el regulador en los últimos años. Si lo que se desea es reducir la gran cantidad de planes existentes, impedir que se den de baja modelos antiguos o mantenerlos por solo un cliente es poco eficiente y ocasionará mas reclamos por complicaciones en la facturación.

DIGITALIZACIÓN

Como parte de la propuesta de Osiptel figura la posibilidad de establecer como primera opción el envío de recibo y de las guías telefónicas en formato digital. La opción de papel sería para aquel que no desee recibirlo online.

Esta propuesta fue recibida con agrado por los operadores, pero no del todo por algunas asociaciones de usuarios de provincia, quienes sienten que todavía el acceso a Internet no es lo suficientemente masivo como para digitalizar el proceso.

En el caso de Directv se recibió con agrado la simplificación de tramites para tv paga (como no necesitar dni en físico o huellas dactilares para contratos prepago) pero no estaban conformes en que se eliminara la posibilidad de concretar una venta por teléfono. Esto es aplicable para evitar contratos engañosos en ventas de líneas móviles pero no en tv paga, dijeron, donde no existen este tipo de riesgos.

También fue recibido con agrado de la industria la posibilidad de crear una contraseña única por cliente para, por ejemplo, poder hacer activaciones de servicios adicionales, y las mejoras que se ofrecen en la normalización de los registros de líneas móviles (lista negra y lista blanca).

