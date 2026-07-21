La empresa operadora deberá hacer efectiva la baja del servicio el día hábil siguiente de presentada la solicitud o en la fecha que el usuario haya elegido. (Foto: Freepik)
La empresa operadora deberá hacer efectiva la baja del servicio el día hábil siguiente de presentada la solicitud o en la fecha que el usuario haya elegido. (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

La nueva Norma de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ahora simplifica el proceso para usuarios que planean cancelar su servicio de telefonía o internet.

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