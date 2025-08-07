Un total de 557,335 líneas móviles cambiaron de empresa operadora durante julio de 2025 mediante el mecanismo de portabilidad numérica, lo que representó un crecimiento del 3,78% respecto al mismo mes del año anterior, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Este dinamismo fue impulsado por la intensa competencia entre las operadoras móviles por captar nuevos usuarios, generando un importante movimiento de líneas entre compañías del sector.

Entel y Claro lideran en portaciones netas

De acuerdo con la información proporcionada por el Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP) al Osiptel, entre las operadoras, Entel fue la que registró el mayor número de portaciones netas positivas con 19,248 líneas, seguida por Claro con 15,904.

En contraste, Movistar y Bitel, presentaron saldos negativos con 28,408 y 6,722, líneas netas perdidas, respectivamente.

Portabilidad fija

En el segmento de telefonía fija, la portabilidad registró 3,926 líneas durante julio, un crecimiento del 87,67 % respecto al mismo mes de 2024 (2,092 líneas). En este rubro, las empresas Wow, Win Empresas, Claro y Entel lideraron la captación de líneas con 1,598, 1,133, 281 y 219 líneas netas portadas, respectivamente.

Por su parte, Movistar presentó el mayor saldo negativo con 1,896 líneas fijas perdidas, seguida por Fravatel con 1,152.