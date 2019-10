Osiptel multó a Entel con 151 UIT (S/634.200‬) por incumplir la presentación de información a sus clientes sobre líneas cuestionadas, según se informó mediante la Resolución Nº 00186-2019-GG/OSIPTEL publicada hoy en El Peruano.

Según el documento, el proceso que terminó por sancionar a la empresa se inició al indicar que Entel no cumplió con las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y tras haber incurrido en una infracción registrada en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (RFIS).

Osiptel sancionó con 51 UIT (S/214.200‬) a la operadora al verificar que no entregó una constancia en la que se indique los números de los abonados que no reconocen la titularidad de otras líneas, no retirar la información de los datos de los abonados del registro de líneas cuestionadas, entre otros casos similares.

Asimismo, se le sancionó con 100 UIT (S/420.000‬) por no cumplir con entregar información de 67 líneas móviles que habrían sido cuestionadas durante el periodo de agosto de 2016 a julio de 2017.

Según el ente regulador, uno de los abonados cumplió con cuestionar las líneas no contratadas presencialmente en una oficina de Entel. Sin embargo, la empresa operadora no siguió el procedimiento de cuestionamiento de titularidad, puesto que no le entregó en forma inmediata una constancia en la que se indique que el cliente no reconoce la titularidad de hasta 10 líneas a su nombre.

Osiptel también verificó que la compañía no cumplió con los plazos adecuados para el retiro de datos personales de usuarios afectados que figuraban con más líneas en su haber que estos no habrían reconocido.

La resolución indica que las multas que se cancelen de forma íntegra en un plazo de 15 días contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, serán reducidas en un 20%, siempre que no sean impugnadas.