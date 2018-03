Osiptel ratificó hoy tres multas a los operadores móviles Entel y Telefónica por no haber dado la información adecuada a sus clientes o al regulador. En total las multas suman S/ 755.300 (182 UIT).

Con relación a Telefónica, Osiptel ratificó la multa por S/211.650 (51 UIT) que le impuso por no haber brindado adecuada información cuando esta le fue solicitada. El regulador rechazo la apelación de Telefónica y cerro posibilidad de reclamo por la vía administrativa.

En el caso de Entel no se aceptó la apelación efectuada a la resolución 312/2017 y se ratificó la multa de S/ 211.650 (51 UIT) por no entregar de forma inmediata la información que solicitaba una usuaria, no actualizar un registro de base de datos y no informar al regulador sobre el particular, tal como dispone la norma.

Además se ratificó la multa por S/332.000 (80 UIT) y se denegó apelación a la resolución 325/2017 por infracción en la atención del usuario. La medida había sido impuesta por no dar adecuado acceso a los expedientes de reclamo en su pagina web.

En total serían S/ 536.650 (131 UIT) en multas que recibirá Entel. El procedimiento indica que ya no puede reclamar mas por la vía administrativa, pero siempre queda abierta la opción judicial.

La ratificación de las multas a Entel coinciden con el reciente anuncio de cambios en la cabeza de la gerencia de regulación del operador. Deja el cargo Jorge Fernandini y lo toma Paola Márquez Mantilla, quien viene de estar diez años manejando la regulación en Americatel.

SEPA MÁS

Osiptel aun viene investigado si se aplicarán multas a los cuatro operadores móviles por no brindar adecuada información a los usuarios al presentar sus planes ilimitados en noviembre del año pasado.

De encontrarse culpables las multas podrían ser similares o superiores a las recientemente aplicadas.

