Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Escucha la noticia

00:0000:00
Ositran fija tarifa de la TUUA de transferencia: gremios de aerolíneas anuncian acciones y LAP ratifica cobro desde el 7 de diciembre
Resumen de la noticia por IA
Ositran fija tarifa de la TUUA de transferencia: gremios de aerolíneas anuncian acciones y LAP ratifica cobro desde el 7 de diciembre

Ositran fija tarifa de la TUUA de transferencia: gremios de aerolíneas anuncian acciones y LAP ratifica cobro desde el 7 de diciembre

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La polémica por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez sumó un nuevo capítulo. En sesión extraordinaria, el Consejo Directivo del Ositrán aprobó las tarifas definitivas que regirán hasta diciembre del 2030, las cuales serían de US$10,05 para pasajeros en conexión internacional (INT–INT) y US$6,32 para pasajeros en conexión nacional (DOM–DOM).

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC