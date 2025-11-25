Ositran fija tarifa de la TUUA de transferencia: gremios de aerolíneas anuncian acciones y LAP ratifica cobro desde el 7 de diciembre

Estos montos reemplazan las tarifas provisionales vigentes —US$12,67 y US$8,01, respectivamente— que debían cobrarse desde septiembre, pero cuyo inicio fue postergado al 7 de diciembre para conexiones internacionales.

Ositrán justificó la demora en la fijación final en la falta de quórum que afectó al Consejo Directivo por casi dos años. El proceso formal inició en septiembre, incluyendo audiencias, revisión de informes técnicos y la solicitud de opinión académica externa sobre la metodología de cálculo, que consideró “consistente y apropiada”.

La polémica por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez sumó un nuevo capítulo. (Foto: Shutterstock)

Un conflicto abierto: lo que está en juego

La discusión sobre la TUUA de transferencia enfrenta desde hace meses a las aerolíneas agrupadas en IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y AETAI (Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional) y al concesionario Lima Airport Partners (LAP).

Mientras los gremios piden eliminar el cobro por el impacto en la competitividad del aeropuerto como hub regional, LAP insiste en que es un componente contractual ligado a la recuperación de inversiones. El Ejecutivo, a través del MTC, MEF y Mincetur, lleva más de 10 reuniones en una mesa técnica destinada a buscar una salida consensuada.

Incluso se evalúa que en el caso de pasajeros de conexión nacional, la tarifa pueda reducirse a cero, a cambio de que el Estado retribuya a LAP lo dejado de percibir, según adelantó Juan José Salmón, CEO del concesionario.

Aunque Ositrán publicó los montos tarifarios, los gremios aéreos señalan que aún no existe transparencia plena. Martín La Rosa, CEO de IATA para Perú, afirmó que el gremio ejercerá su derecho de impugnación. “Todavía no ha salido la resolución ni el informe. No sabemos qué han considerado para llegar a esos números”, recalcó.

Además, cuestionó que la tarifa se haya hecho pública sin acompañarse de la resolución técnica. “Nos llama la atención que se publique la tarifa sin la resolución; deberían ir de la mano”, precisó.

La Rosa recordó que el mantenimiento extendido de la pista —20 días adicionales al plazo original— afectará también a 354 vuelos, en un contexto operativo frágil. Lo cual agravaría más la situación.

Una posición similar la informó AETAI mediante un comunicado, al igual que IATA impugnarán por las vías legales correspondientes debido a la similitud con los montos originalmente propuestos.

“Los valores de inversión declarados por LAP en el Aeropuerto de Lima no han sido fiscalizados aún, por lo que Ositran los habría asumido como válidos sin ninguna verificación previa, lo que resulta preocupante tratándose de un monto que impactará directamente en millones de pasajeros y la competitividad del país”, se lee en el comunicado.

Asimismo, comentaron que no se habría determinado si los servicios incluidos en la TUUA de transferencia ya están cubiertos por la TUUA de salida que pagan los usuarios regulares del aeropuerto. “Más allá de los aspectos técnicos y del encarecimiento para los pasajeros, reiteramos que este cobro perjudica gravemente al turismo y a los peruanos”, explicaron en el escrito.

Aetai comentaron también que el día mañana, martes 25 de noviembre, sostendrán una reunión con el presidente de la República José Jerí para abordar esta situación.

Advirtieron también que esta decisión se llevará a cabo en el momento del año con mayor tráfico de pasajeros, a lo que debe añadirse la extensión del plazo de mantenimiento de la pista antigua recientemente anunciada por LAP. “Los propios actos del concesionario pueden perjudicar seriamente la experiencia de los pasajeros del Aeropuerto de Lima”.

Aetai comentaron también que el día mañana, martes 25 de noviembre, sostendrán una reunión con el presidente de la República José Jerí para abordar esta situación.

LAP confirma TUUA de transferencia

Mediante un comunicado, Lima Airport Partners ratificó que aplicará el cobro de la TUUA de transferencia internacional desde el 7 de diciembre, conforme a la Adenda 6 del contrato de concesión.

La tarifa nacional permanece suspendida, mientras continúan las negociaciones con el MTC para una eventual modificación contractual.

¿Cómo se cobrará? Como las aerolíneas no aceptaron incluir el monto en el boleto —forma habitual en la industria—, LAP implementará:

Pago online anticipado

POS móviles en el flujo del pasajero en conexión

Módulos presenciales exclusivos

El concesionario pidió a las aerolíneas que informen con anticipación a sus pasajeros para evitar confusiones.

Una negociación abierta y posibles arbitrajes

En semanas previas, LAP advirtió que no aceptará una tarifa cero y que, si se altera la metodología de cálculo de forma arbitraria, recurriría —por primera vez— a un arbitraje contra el Estado en el Ciadi.

Mientras tanto, el Ejecutivo analiza fórmulas para mitigar el impacto en la conectividad del país sin vulnerar el contrato de concesión.