El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) impuso, durante el segundo trimestre de 2025, un total de 9 sanciones y 4 penalidades a empresas concesionarias, por un monto total de S/3.715.714, debido a incumplimiento de obligaciones contractuales y normativas.

Estas medidas, de carácter disuasorio, buscan asegurar que las entidades prestadoras cumplan con sus compromisos, promoviendo la calidad y seguridad en los servicios prestados a los usuarios.

Sanciones impuestas

Ositrán informó que del total, las sanciones impuestas sumaron aproximadamente S/3,46 millones. En el sector de ferrovías y metros, se impusieron tres sanciones por S/61.632 a la empresa Tren Urbano de Lima S.A. (TUL), por incumplimientos relacionados con disposiciones del concedente, mantenimiento de los bienes de la concesión y procedimientos de atención de reclamos y solución de controversias.

En el sector aeroportuario, Lima Airport Partners S.R.L. fue sancionada con dos multas que suman cerca de S/3,15 millones. La sanción principal, de más de S/3,06 millones, se debió a incumplimientos en las especificaciones técnicas de la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La segunda multa, de S/79.822, fue por no ejecutar el mantenimiento programado de bienes concesionados en el 2021.

En el ámbito portuario, las empresas APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Terminal Portuario Paracas S.A. recibieron sanciones por un total de S/252.306, por incumplimientos en los niveles mínimos de servicio y productividad establecidos en sus contratos.

Penalidades impuestas

Asimismo, se aplicaron 4 penalidades por un total de S/ 257 260. Tres de ellas, por un monto de S/75.360, correspondieron a la empresa Covinca S.A. del sector vial, debido al incumplimiento en la ejecución de defensas posesorias de la vía concesionada.

En el sector de ferrocarriles y metros, la empresa Metro de Lima Línea 2 S.A. recibió una penalidad de S/181.900 por el retraso de 34 días en la subsanación de observaciones a su Plan de Prestación del Servicio.