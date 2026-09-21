De acuerdo con Ositrán, solo en agosto de 2026, las inversiones valorizadas en las infraestructuras de transporte concesionadas sumaron US$69.9 millones. Foto: GEC.
De acuerdo con Ositrán, solo en agosto de 2026, las inversiones valorizadas en las infraestructuras de transporte concesionadas sumaron US$69.9 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las inversiones ejecutadas en las infraestructuras de transporte concesionadas supervisadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) entre enero y agosto de 2026 alcanzaron los US$895.3 millones, monto que representa un incremento de 29,6% respecto al mismo periodo de 2025.

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