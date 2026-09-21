Las inversiones ejecutadas en las infraestructuras de transporte concesionadas supervisadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) entre enero y agosto de 2026 alcanzaron los US$895.3 millones, monto que representa un incremento de 29,6% respecto al mismo periodo de 2025.

Las inversiones valorizadas en aeropuertos ascendieron a US$484.7 millones, lo que significó un crecimiento de 53,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las inversiones valorizadas en carreteras alcanzaron los US$94 millones, cifra que superó en 188,5% a la registrada entre enero y agosto de 2025.

En tanto, la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registró el mayor volumen de inversión acumulada durante el año, con US$303.3 millones valorizados entre enero y agosto, monto superior en 2% al alcanzado en igual periodo de 2025.

Inversiones valorizadas en agosto

De acuerdo con Ositrán, solo en agosto de 2026, las inversiones valorizadas en las infraestructuras de transporte concesionadas sumaron US$69.9 millones. En el sector aeroportuario, las inversiones valorizadas ascendieron a US$49 millones. De ese total, Lima Airport Partners concentró US$47.4 millones en inversiones directas en mejoras por el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. A su vez, el Primer Grupo de Aeropuertos registró valorizaciones por US$1.59 millones, vinculadas principalmente al mantenimiento periódico al sistema eléctrico de los aeropuertos de Chiclayo, Piura, Talara y Tumbes.

En la Red Vial se dinamizaron US$13.2 millones. IIRSA Sur Tramo 4 registró inversiones valorizadas por US$5.68 millones, destinadas principalmente en el avance de la ejecución de la obra accesoria por seguridad vial-mejoramiento del Sub-Tramo Asillo-San Antón y la ejecución de la obra accesoria inserción urbana y acondicionamiento de drenaje del Centro Poblado de Sangari. Asimismo, la concesión IIRSA Norte ejecutó inversiones valorizadas por US$3.59 millones en el avance de obras accesorias.

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Por su parte, Autopista del Sol reportó inversiones valorizadas en US$1.83 millones, asociadas al avance de la ejecución de las obras obligatorias Evitamiento Chiclayo Zona Norte, Puente Lambayeque e Intercambio Vial Lambayeque, así como de las obras de rehabilitación para la reconstrucción de los sectores afectados por el FEN 2023 en el tramo Trujillo-Chiclayo. De igual manera, la concesión Red Vial N.° 6 alcanzó inversiones valorizadas en US$1.35 millones en el avance de la obra paso peatonal San Clemente.

En la Línea 2 del Metro se valorizaron inversiones por US$5.15 millones en equipamiento electromecánico, avances de la instalación de las puertas de andén y del sistema de control de pasajeros de las estaciones. En el ámbito portuario, la mayor valorización correspondió al Terminal Portuario de Paita, que ejecutó inversiones por US$1.87 millones destinadas al sistema de contención de derrumbes del área colindante al terminal portuario y la ampliación de reefer racks.

Avance de las inversiones en las infraestructuras concesionadas

Al 31 de agosto de 2026, Ositrán señaló que la inversión valorizada acumulada en las infraestructuras de transporte concesionadas ascendió a US$14.820.2 millones, cifra que representa un avance de 64,6% respecto al compromiso de inversión, que asciende a US$22.944.7 millones.