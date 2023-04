La inversión en infraestructuras de transporte avanza, tal es así que entre enero y marzo de 2023, las 32 concesionarias bajo el alcance del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) dinamizaron US$ 230,2 millones en obras que beneficiarán a todos los peruanos.

Lideran las inversiones de estos primeros meses las infraestructuras portuarias al valorizar USD 122,2 millones; la infraestructura tipo Metro con US$ 73,2 millones; las carreteras US$ 19,7 millones y los aeropuertos US$ 15,1 millones.

A través de su Reporte Mensual de Inversiones, el Regulador informó que solo en marzo, se movilizaron capitales cercanos a los US$ 101,5 millones.

Destacaron ese mes, los US$ 70,3 millones ejecutados por la sociedad concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A.; y los US$ 14,9 millones valorizados en el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, correspondiente al mantenimiento periódico de pavimentos, sistemas eléctricos, entre otros, en diversas sedes aeroportuarias.

En este periodo, las carreteras valorizaron un monto de US$ 10,6 millones; de los cuales USD 7,8 millones corresponden a la Obra de la Vía Evitamiento Chimbote y la obra adicional reposición del Puente Sechín ejecutadas por la Red Vial 4 y USD 1,4 millones corresponden a obras en la Red Vial 5.

DP World Callao S. R. L., concesionaria del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao, lideró las inversiones portuarias al ejecutar obras valorizadas en US$ 2,3 millones.

Asimismo, APM Terminals Callao S. A., encargado del Terminal Norte Multipropósito, dinamizó US$ 1,7 millones.

Salaverry Terminal Internacional S. A. (STI) colocó US$ 1,6 millones en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry en el mejoramiento de su infraestructura, que le permitirá mayor capacidad de carga y atención de naves.

Inversión acumulada

La inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP), desde el inicio de la concesión a marzo de 2023, sumó US$ 10.776 millones, lo que representó el 62,7 % del total del compromiso de inversión de las concesionarias, el cual supera los US$ 17.179 millones.

Respecto al nivel de avance, la infraestructura vial representa el 88,8 %; seguido por los capitales en puertos 68,9 %; vías férreas 55,2 % y aeropuertos 22,5 %.