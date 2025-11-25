Frente a las recientes declaraciones y dudas expresadas por diversos actores del sector aerocomercial, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que la nueva tarifa de interconexión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cumple estrictamente el contrato de concesión y ha sido calculada con criterios técnicos validados por expertos externos.

La presidenta ejecutiva del organismo, Verónica Zambrano, explicó que la tarifa, equivalente a US$10,05 más IGV, será aplicada únicamente a pasajeros en conexión internacional, descartando que tenga algún impacto para los viajeros nacionales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Presupuesto 2026 EN VIVO: Pleno del Congreso debate dictámenes sobre el tema

Además, recordó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantiene negociaciones con la concesionaria para asegurar que no se cobre tarifa alguna a los pasajeros en conexión dentro del territorio peruano.

Zambrano también rechazó las afirmaciones de que el cálculo carecería de sustento o fiscalización, señalando que todo el proceso fue revisado con rigurosidad por el Consejo Directivo de Ositrán y validado por una universidad de prestigio internacional, garantizando la transparencia y consistencia técnica del ajuste.

“Como regulador, estamos obligados a cumplir lo que manda el contrato. No existe doble cobro, ni arbitrariedad, ni improvisación. Cada cifra está respaldada, y las inversiones del concesionario han sido verificadas siguiendo los procedimientos establecidos”, afirmó.

Respecto a las inquietudes del sector aerocomercial, Zambrano enfatizó que la incorporación de la tarifa en los boletos corresponde exclusivamente a las aerolíneas. “Si las aerolíneas cumplen con incluir la tarifa en el pasaje, ningún pasajero debería enfrentar complicaciones ni pagos adicionales en el aeropuerto”, aclaró.

Sobre los anuncios de reprogramaciones o cancelaciones de vuelos para diciembre, el organismo instó a las empresas a actuar con responsabilidad, evitando generar alarma en los usuarios mientras continúan las mesas técnicas instaladas por el MTC.

Segunda pista: fecha de operación se mantiene en enero del 2026

La presidenta del Ositrán también se refirió a los cuestionamientos sobre la segunda pista del Jorge Chávez. Explicó que la fecha oficial de culminación del proyecto es enero de 2026, y que las prórrogas intermedias mencionadas por el gremio aerocomercial fueron autorizadas directamente por el MTC debido a hallazgos técnicos que requieren intervenciones adicionales.

“Ositrán supervisa y fiscaliza, pero las modificaciones de calendario son competencia del Ministerio. Nuestra labor es asegurar que lo que se entrega cumpla los estándares establecidos”, remarcó Zambrano.