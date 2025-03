El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) supervisó el último viernes 28 de febrero toda la infraestructura construida y equipamientos instalados en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, cuya inauguración ha sido anunciada para el próximo domingo 30 de marzo.

Mediante un comunicado, el organismo público recalcó que los trabajos han avanzado en un 99,4 %; sin embargo, todavía hay un 0,6 % faltante que detallamos a continuación:

Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios (DACI) : en proceso de integración con los demás sistemas involucrados. Está en proceso la visualización del sistema en el BMS - Building Management System (Sistema de Gestión de Edificios).

: en proceso de integración con los demás sistemas involucrados. Está en proceso la visualización del sistema en el BMS - Building Management System (Sistema de Gestión de Edificios). Sistema de megafonía y sistema público de alarma por voz (PAS/PVAS) : en proceso de integración al BMS.

: en proceso de integración al BMS. Flight Information Display System (FIDS) : en proceso de integración al BMS.

: en proceso de integración al BMS. Sistema de Iluminación : en proceso de integración al sistema de control.

: en proceso de integración al sistema de control. Arquitectónica : en proceso de culminación de reparaciones de losetas, retiro de ciertos cerramientos de drywall y material protector de zócalos. Asimismo, se han observado algunas zonas localizadas de trabajos pendientes de jardinería. Continúan los trabajos de limpieza y aseo para asegurar la correcta presentación de las instalaciones.

: en proceso de culminación de reparaciones de losetas, retiro de ciertos cerramientos de drywall y material protector de zócalos. Asimismo, se han observado algunas zonas localizadas de trabajos pendientes de jardinería. Continúan los trabajos de limpieza y aseo para asegurar la correcta presentación de las instalaciones. Seguridad: en proceso de culminación de reparaciones y ajustes finales en las instalaciones. Está en proceso de integración del interfono de los elevadores al CCS (Centro de control seguridad).

En el informe también detallan que hay pruebas pendientes, las cuales deben realizarse en un ambiente similar al que tendría el nuevo terminal aéreo en un escenario de operación real.

Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios (DACI): en proceso de culminación de las pruebas funcionales por zonas del nuevo terminal y comprobación de integración con los demás sistemas involucrados.

en proceso de culminación de las pruebas funcionales por zonas del nuevo terminal y comprobación de integración con los demás sistemas involucrados. Red Local de Área (LAN): se realizan pruebas de desempeño en su fase final.

se realizan pruebas de desempeño en su fase final. Flight Information Display System (FIDS): se encuentra en proceso de verificación del levantamiento de observaciones realizadas durante las pruebas ORAT.

se encuentra en proceso de verificación del levantamiento de observaciones realizadas durante las pruebas ORAT. Planta de Combustible: se encuentra pendiente la prueba del sistema contra incendio e hidrantes a realizarse con OSINERGMIN y pendiente de certificación por el regulador (OSINERGMIN).

se encuentra pendiente la prueba del sistema contra incendio e hidrantes a realizarse con OSINERGMIN y pendiente de certificación por el regulador (OSINERGMIN). Aire Acondicionado: se encuentra en proceso de verificación de control desde el BMS.

Más adelante, Ositrán informó que todavía faltan permisos y licencias , las mismas que originaron la prórroga del inicio de operaciones hasta en dos oportunidades.

Registro del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano (Pz-4, 5, 6 y 7) - Dirección Regional de Salud (DIRESA)

Permiso de autogeneración para la instalación de grupos electrógenos en el Data Center Primario - Ministerio de Energía y Minas (MINEN)

Actualización del Certificado de Operación y Servicios Aeroportuarios - Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

Registro de usuario no Doméstico- SEDAPAL

Licencia de Funcionamiento e ITSE de almacenes del Plot F (Lado aire).

Permisos y licencias de entidades privadas

LAGARDERE: licencia de Funcionamiento e ITSE de 3 establecimientos de Duty Free, de salidas y llegadas nacionales e internacionales y otros locales comerciales.

licencia de Funcionamiento e ITSE de 3 establecimientos de Duty Free, de salidas y llegadas nacionales e internacionales y otros locales comerciales. LAGARDERE, TALMA, SAASA y SWISSPORT: licencia de Funcionamiento e ITSE de almacenes del Plot F.

licencia de Funcionamiento e ITSE de almacenes del Plot F. Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, AIR Europa, American Airlines, Avianca, Copa, Delta, Iberia, Jet Smart, KLM, Latam, PLUS Ultra, SKY Airlines, Spirit Airlines, Talma, United Airlines, Volaris y Boliviana de Aviación: licencia de Funcionamiento y la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) para 18 almacenes para equipaje rezagado, oficinas, depósitos de material aeronáutico.

para 18 almacenes para equipaje rezagado, oficinas, depósitos de material aeronáutico. EXOLUM: licencia de Funcionamiento y Certificado ITSE de Oficina Administrativa de la Planta de Combustible

Finalmente, otros aspectos que no son parte de la supervisión de Ositrán, pero que de igual forma despiertan preocupación, indica el organismo, por estar directamente relacionados con garantizar que los usuarios reciban un servicio idóneo son:

Cobertura/señal de telefonía móvil óptima dentro del terminal de pasajeros.

Vía de acceso exterior al nuevo terminal de pasajeros.

Ayer en la noche, durante una entrevista en Canal N, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) advirtió como punto crítico el sistema de abastecimiento de combustible. Según Gutiérrez, no se han realizado pruebas con aeronaves, lo que genera dudas sobre su funcionamiento.

“Otro tema importante es cuándo vamos a tener certeza de que el sistema de abastecimiento de combustible también va a estar operativo, porque ayer no se ha hecho pruebas con aviones. Se ha simulado, digamos, varias operaciones, de 700 a 800 pasajeros, que no es un momento crítico como para estresar sistemas, pero sí cuando se requiere hacer simulaciones con aeronaves, tiene que estar operativo ese sistema de abastecimiento de combustible”, cuestionó. Así también pidió transparencia respecto a este punto y al estado de avance del sistema de alerta BMS, que según información del periodista Mauricio Aguirre, de Panamericana Televisión, no estaría instalado hasta julio de este año.