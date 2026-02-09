El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) declaró infundados los recursos presentados por los gremios de aerolíneas AETAI e IATA. De esta manera, confirmó de manera definitiva la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia aplicable a los pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez.

La confirmación se formalizó mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 0005-2026-CD-Ositran, publicada el 6 de febrero de 2026 en el diario oficial El Peruano, la cual ratifica la Resolución N° 0019-2025-CD-Ositran en la que se fijaron las tarifas máximas de la TUUA de transferencia.

Luego de esta decisión se da por agotada la vía administrativa, tras el procedimiento regulatorio correspondiente. Según Ositrán, estas tarifas se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2030, en el marco de la puesta en operación del nuevo terminal de pasajeros.

Montos de la TUUA de transferencia

Transferencia internacional – internacional (INT-INT): US$10.05 por pasajero

Transferencia nacional – nacional (DOM-DOM): US$6.32 por pasajero

Asimismo, la entidad sostuvo que estos montos son menores a los inicialmente planteados de forma provisional y responde a análisis técnico. Además, precisó que dichas tarifas fueron calculadas de acuerdo con el Contrato de Concesión suscrito entre el Estado peruano y Lima Airport Partners (LAP).

Cabe precisar que tanto AETAI como IATA cuestionaron la metodología utilizada para el cálculo de la TUUA de transferencia. Ambas entidades argumentan que se trataba de un servicio nuevo que debería regirse por costos incrementales y que la tarifa podría afectar la competitividad del aeropuerto frente a otros hubs regionales.