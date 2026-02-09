Resumen

Según Ositrán, estas tarifas se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2030. Foto: Andina.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) declaró infundados los recursos presentados por los gremios de aerolíneas AETAI e IATA. De esta manera, confirmó de manera definitiva la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia aplicable a los pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez.

