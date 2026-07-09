El aguinaldo por Fiestas Patrias no constituye base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión (Foto: El Comercio)
El aguinaldo por Fiestas Patrias no constituye base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció las disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias a los trabajadores públicos, fijado hasta en 300 soles, el cual se abona por única vez en la planilla de pagos de julio del 2026.

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