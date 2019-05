Proponen que AFP cobren su comisión  en base a la rentabilidad obtenida 

A iniciativa del congresista César Henry Vásquez, integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), se presentó un proyecto de Ley para que la comisión que cobran las AFP sea ahora en función de la rentabilidad obtenida por esta y ya no al precio que cada empresa decide.

La iniciativa incluye dos tipos de comisiones: el primero, de libre elección, donde uno de los cálculos dependerá de la rentabilidad obtenida por el fondo de pensiones que administra los aportes del afiliado; y la otra será una comisión fija y mínima, para cubrir gastos administrativos de las AFP.

Al respecto, Aldo Ferrini, gerente general de la AFP Integrada, sostiene que lo que se debería buscar es tener una propuesta completa para mejorar el actual sistema de pensiones, "con una propuesta como esta, no estamos tocando una mayor cobertura, no se aumenta la densidad, no se incorpora de independientes, no hay un aumento de la pensión, se debe empezar a buscar una propuesta integral, para tener un sistema unificado y sostenible".

MODIFICACIONES

El nuevo texto propone una comisión fija mínima que cubra el gasto administrativo de las AFP, calculada sobre el promedio de la remuneración mensual asegurable del afiliado. Esta tendría una vigencia de 6 meses y sería actualizada en el mismo periodo por la SBS, según los costos promedios de las AFP. En el texto vigente, la comisión es porcentual, calculada sobre la remuneración asegurable del afiliado y no se actualiza.

La cobertura del seguro se tendría que hacer efectiva aún si el empleador no ha cumplido con hacer el pago respectivo, siempre que se haya retendio dicho importe al empleador. (Foto: Sagicor)

El segundo tipo de comisión es una por rentabilidad neta anual. Esta estaría en función al porcentaje sobre la utilidad neta obtenida por la AFP. El cálculo estaría a cargo de la SBS.

El texto hace hincapié de que en ningún caso, la suma de ambos tipos de comisiones: la fija mínima y la de rentabilidad neta anual, puede superar a las comisiones cobradas actualmente.

Los afiliados podrán elegir entre los dos tipos de comisión según sus preferencias.(Foto:Lequid Abogados)

"Nosotros fuimos los primeros en proponer una comisión basada en la rentabilidad del fondo de pensión del afiliado y seguimos pensando que esta opción sería bastante interesante y correcta, y queremos seguir trabajando en esa línea", señaló Ferrini.

SOBRE EL AFILIADO

El proyecto detalla que el afiliado es libre de elegir el tipo de comisión que más le convenga según sus preferencias, y que basta la manifestación expresa de este para hacer efectiva su elección. Además, el afiliado tiene la opción de cambiarse de comisión sin limitación alguna.

En tanto, para los aportes de afiliados pasivos (aquellos que cuentan con un salario temporal y/o retiro programado, es decir, aquellas que ya tienen 65 años), la propuesta detalla que para cualquier tipo de comisión elegida, esta será siempre calculada sobre la pensión mensual del afiliado.