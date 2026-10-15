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Resumen

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Pablo Nano, gerente de Estudios Económicos de Scotiabank. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Pablo Nano, gerente de Estudios Económicos de Scotiabank. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Por Maritza Saenz

Pablo Nano, gerente de Estudios Económicos de Scotiabank, conversó con El Comercio sobre el impacto del fenómeno de El Niño en la economía peruana y las oportunidades para la recuperación del país, impulsada por sectores como la minería y la infraestructura. Asimismo, analizó el escenario para el abastecimiento de petróleo en el Perú en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas.

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Entrevista