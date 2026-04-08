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El fuerte incremento en los precios del combustible, en medio de la volatilidad geopolítica global, está reconfigurando las perspectivas de la industria aérea. (Foto: Latam Airlines)
El fuerte incremento en los precios del combustible, en medio de la volatilidad geopolítica global, está reconfigurando las perspectivas de la industria aérea. (Foto: Latam Airlines)
Por Fiorella Gil Mena

El fuerte incremento en los precios del combustible, en medio de la volatilidad geopolítica global, está reconfigurando las perspectivas de la industria aérea. Para Roberto Alvo, el nuevo escenario deja poco margen para el optimismo en el corto plazo.

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