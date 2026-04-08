El fuerte incremento en los precios del combustible, en medio de la volatilidad geopolítica global, está reconfigurando las perspectivas de la industria aérea. Para Roberto Alvo, el nuevo escenario deja poco margen para el optimismo en el corto plazo.

Durante su participación en el evento Wings of Change Americas 2026, el ejecutivo advirtió que el mercado podría estar entrando en una nueva normalidad de precios altos del petróleo, con efectos directos en tarifas, oferta de vuelos y planes de expansión. “Lo que no se había visto nunca es un aumento de precio tan rápido, tan violento”, afirmó.

Un nuevo piso para el combustible

El encarecimiento del petróleo y, especialmente, del ‘jet fuel‘ (combustible para aviones), plantea un cambio estructural para el sector. Según Alvo, incluso si el conflicto en Medio Oriente se resuelve pronto, los efectos persistirán durante meses debido a los ajustes en la cadena de suministro.

“Si se observa toda la cadena —desde la producción hasta la distribución y los inventarios—, el impacto se va a sentir durante varios meses”, explicó.

Roberto Alvo - CEO en LATAM Airlines

En ese contexto, el CEO de Latam Airlines proyecta un escenario base en el que los precios se mantendrían elevados, con rangos entre US$100 y US$120, e incluso no descarta niveles más altos. “Ver precios en US$140 o US$150 es una posibilidad que no está descartada”, sostuvo.

Impacto directo en tarifas y oferta

El alza del combustible —que representa uno de los principales costos de las aerolíneas— ya empieza a trasladarse al mercado. “Estamos pagando por el combustible de aviación el doble de lo que pagábamos hace un mes”, señaló.

Este incremento, explicó, tiene consecuencias inevitables. “Ese aumento de costo tiene que ser traspasado a precios y, si se mantiene, vamos a ver impactos en la oferta en los próximos meses”, agregó.

En otras palabras, rutas menos rentables podrían recortarse si el escenario persiste, en una industria que ya opera con márgenes estrechos. “Las aerolíneas no tienen otra alternativa que adaptarse”, añadió.

El alza del combustible —que representa uno de los principales costos de las aerolíneas— ya empieza a trasladarse al mercado.

El contexto global se combina con factores locales que complican aún más las decisiones de inversión. En el caso peruano, Alvo fue crítico con la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, a la que calificó como una política que afecta directamente la conectividad.

“La TUUA de transferencia impacta el crecimiento del turismo y de la conectividad del Perú”, indicó.

El CEO recordó que Latam Airlines transportó 10 millones de peruanos en el último año, pero advirtió que el potencial de crecimiento podría verse limitado. “Estamos perdiendo potencial de desarrollo”, afirmó.

Además, reveló que la compañía tenía en evaluación inversiones por US$1.500 millones en flota para el mercado peruano, las cuales ahora están siendo reconsideradas.

Crecimiento condicionado

Pese a este entorno, la aerolínea mantiene planes de expansión a nivel regional, respaldados por la llegada de nueva flota. Solo este año, el grupo espera incorporar 41 aviones.

Sin embargo, la asignación de estos activos dependerá de las condiciones de cada mercado. “Tenemos que decidir hacia dónde van esos aviones, a qué país de la región”, explicó Alvo, dejando entrever que factores como el costo del combustible y las políticas públicas serán determinantes.

Pese a este entorno, la aerolínea mantiene planes de expansión a nivel regional, respaldados por la llegada de nueva flota. Solo este año, el grupo espera incorporar 41 aviones. | Foto: Andina

En un escenario más favorable, la compañía proyecta crecer alrededor de 8%. Pero esa meta, reconoce, está sujeta a la evolución de la crisis energética.

A pesar de la incertidumbre, Alvo se mostró confiado en la capacidad de adaptación del sector. “La industria está acostumbrada a manejar crisis, pero este es un cambio importante”, señaló.

El desafío, sin embargo, no es menor. Con costos al alza y un entorno regulatorio dispar en la región, el futuro inmediato de la aviación dependerá de un delicado equilibrio entre eficiencia operativa, políticas públicas y estabilidad geopolítica.

“Espero que esto se resuelva pronto y que podamos seguir desarrollando mercados tan importantes como el Perú”, concluyó.