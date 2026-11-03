El empleador debe depositar la CTS del período mayo-octubre 2026, hasta el lunes 16 de noviembre. Foto: EC.
El empleador debe depositar la CTS del período mayo-octubre 2026, hasta el lunes 16 de noviembre. Foto: EC.
Por Redacción EC

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) llega este noviembre. En ese contexto, Alfredo Marín, gerente de Pasivos de BanBif, comparte 4 datos claves para saber cuánto corresponde, hasta cuándo se podrá retirarlo y cómo aprovecharlo.

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