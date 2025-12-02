El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) otorgó conformidad al “Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto de Explotación Minera Pampa de Pongo, presentado por la empresa Jinzhao Mining Perú S.A.

El proyecto considera una inversión total de US$1781 millones y su puesta en marcha está prevista para 2028, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Cabe precisar que Pampa de Pongo, cuyo producto principal es el hierro, se ubica en las provincias de Caravelí y Nazca, en las regiones de Arequipa e Ica, respectivamente.

La iniciativa, formalizada mediante la Resolución Directoral N° 00141-2025-SENACE-PE/DEAR, contempla una inversión de US$98 millones y plantea realizar reubicación, redimensionamiento y optimización de los componentes que fueron aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto mencionado.

Asimismo, las modificaciones planteadas implican la generación de impactos ambientales negativos no significativos, que cuentan con medidas de manejo ambiental para su prevención, control y mitigación.

¿Qué es el ITS?

El ITS es un instrumento de gestión ambiental necesario para realizar modificaciones o ampliaciones que generen impactos no significativos al ambiente, o que involucren mejoras tecnológicas en un proyecto.