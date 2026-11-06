Resumen

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El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Maritza Saenz

La designación de Robert Prevost como Papa León XIV no solo fue motivo de júbilo para los peruanos, sino que también abrió una oportunidad para impulsar las ventas de las microempresas, dinamizar la confección de polos y hasta reactivar el consumo del king kong, tradicional dulce de Lambayeque.

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