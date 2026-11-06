La designación de Robert Prevost como Papa León XIV no solo fue motivo de júbilo para los peruanos, sino que también abrió una oportunidad para impulsar las ventas de las microempresas, dinamizar la confección de polos y hasta reactivar el consumo del king kong, tradicional dulce de Lambayeque.

Este movimiento podría traducirse en un impacto económico de S/300 millones a nivel nacional, gracias al consumo de los turistas que se desplazarán entre el 11 y el 16 de noviembre, estimó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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“Se movilizarán alrededor de 850.000 turistas, tanto nacionales como extranjeros, que se trasladarán a las ciudades a donde llegará el Papa, pero seremos más de 3 millones de personas que participaremos en las actividades del Santo Padre”, comentó Rogers Valencia, titular de la cartera.

Para recibir a los visitantes, los destinos vinculados a la visita papal cuentan con 220.000 camas y 126.000 habitaciones en establecimientos de hospedaje, además de 48.000 habitaciones de alquiler temporal en total, detalló Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Lima 02 de noviembre 2026 Retratos de Víctor Aguilar, diseñador del diario el Comercio el cual ha creado un diseño el cual se expone en un muro frente a donde será el parque que tendrá un monumento al papa León XIV Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas podrían elevar sus ventas entre 20% y 40% y alcanzar ingresos de entre S/700 y S/1.200 millones entre todas las regiones comprendidas en el recorrido papal.

“Este dinamismo alcanzaría principalmente a los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, agencias de viajes, guías turísticos, comercio, artesanía, souvenirs, y alimentos y bebidas”, proyectó Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Polos y ‘tote bags’

En el emporio de Gamarra, entre 500 y 1.000 mypes especializadas en estampados y confecciones publicitarias han reactivado su producción y esperan alcanzar ventas cercanas a los S/5 millones, detalló André Condoré, vicepresidente de la asociación.

“La producción comenzó a dinamizarse entre la primera y segunda semana de octubre. Sin embargo, tras conocerse la operación del Papa, hubo una ligera contracción, pero los pedidos volvieron a dispararse cuando se reconfirmó la visita. Calculamos que cada mype elaborará artículos por S/5.000 a S/20.000”, mencionó.

Sebastián Salinas, propietario de Meraki Estampa2, ha confeccionado un total de 30.000 polos desde mediados de septiembre y, para la próxima semana, prevé producir 10.000 más a fin de atender la demanda de última hora. También ha elaborado vinchas y gorras, pero son los ‘tote bags’ los artículos que registran mayor demanda en los últimos siete días. De hecho, la empresa produjo apenas 800 unidades y ya agotó su stock, detalló.

“Los diseños más buscados son los del Papa con su escudo del león y aquellos en los que aparece junto a otros santos peruanos. Sin duda, ha sido una campaña muy buena: ha superado las de Fiestas Patrias, aunque todavía está por debajo de la Navidad”, refirió.

La semana pasada se confeccionaron 800 unidades que se agotaron en siete días.

Los postres benditos

En Lambayeque, donde Robert Prevost vivió antes de su designación como Sumo Pontífice, los productores del emblemático king kong venían afrontando una caída sostenida de sus ventas. Sin embargo, una iniciativa inspirada en el cumpleaños del Papa les permitió encontrar una oportunidad para reactivar la comercialización de este tradicional dulce norteño.

Según cuenta Efraín Macassi, gerente comercial de King Kong Real, el Pontífice inspiró la elaboración de moldes con su imagen caricaturizada. Así nació una línea de alfajores con la figura de León XIV, cuyo principal distintivo es un relleno de manjar blanco preparado con la receta original del king kong. Aunque el producto lleva el nombre de “Dulce Bendición”, el público lo ha rebautizado como el ‘king kong del Papa’.

De cara al regreso del Santo Padre, la empresa mantiene altas expectativas y ya incrementó sus pedidos de leche para elaborar el característico manjar. La mayor demanda también ha impulsado su capacidad operativa: no solo ha incrementado en 100% su número de trabajadores, sino que ahora utiliza 1.000 litros de leche diarios adicionales a los 1.500 que ya destinaba a la elaboración de sus 28 tipos de dulces.

Se espera vender 8.000 unidades en los dos días de estadía del Papa en Lambayeque.

Desde su lanzamiento, en septiembre de este año, hasta la fecha se han vendido casi 10.000 unidades de este alfajor especial y solo durante los dos días de estadía del Papa en el Perú, esperan colocar alrededor de 8.000.

“Estamos produciendo de 500 a 800 unidades diarias. Para la próxima semana hemos previsto alcanzar las 2.000 unidades al día, lo cual hace que, en el transcurso de esos días, produzcamos un total de 15.000 a 20.000 unidades”, comentó Macassi a El Comercio.

En zonas calurosas como el norte peruano, los helados también figuran entre los postres más demandados. En ese contexto, Mr. Paleta aprovechó la oportunidad para crear las “Papaletas”, una paleta de helado de crema con cobertura de chocolate blanco inspirada en el Papa León XIV. La iniciativa busca no solo impulsar las ventas, sino también contribuir con labores sociales: el 20% de los ingresos se destinará a proyectos como la implementación de bibliotecas en zonas rurales.

Durante los días de la visita, las ventas de las “Papaletas” podrían crecer 357% respecto de una jornada habitual. Además, la marca incorporará el topping Papaleta, una pieza de chocolate blanco con la forma de su icónica paleta que los clientes podrán añadir a sus helados artesanales.

“Hemos proyectado una producción de 6.000 Papaletas para estos dos días [en los que el Papa visite Lambayeque]. Además, contamos con un stock adicional en nuestras cámaras frigoríficas que nos permitirá responder a una mayor demanda”, informó Daniela Yabar, gerenta de Marca en Mr. Paleta.

El 20% de los ingresos se destinan a obras sociales que mejoren la educación de los niños.

Por otro lado, las plataformas de delivery también prevén un mayor movimiento comercial. Rappi estima un crecimiento de 25% en los pedidos de panadería. Asimismo, desde esta semana, la oferta de sus tiendas Turbo incluye artículos conmemorativos, como banderines y pañuelos.