El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil mientras abandona la residencia arzobispal en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil mientras abandona la residencia arzobispal en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Programa Nacional Tu Empresa, puso en marcha la Feria Perú Produce: el Papa vuelve a casa, que reúne a micro y pequeñas empresas (mypes) en la Alameda 28 de Julio, en el marco de las actividades por la visita del papa León XIV al país.

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