El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Programa Nacional Tu Empresa, puso en marcha la Feria Perú Produce: el Papa vuelve a casa, que reúne a micro y pequeñas empresas (mypes) en la Alameda 28 de Julio, en el marco de las actividades por la visita del papa León XIV al país.

La iniciativa ofrece una variada gama de productos elaborados por emprendedores peruanos, incluidos algunos artículos alusivos a la visita del Santo Padre. La feria busca que las empresas participantes puedan exhibir sus marcas, acercarse a nuevos consumidores e incrementar sus oportunidades de venta.

Durante la inauguración, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, destacó que los asistentes podrán encontrar productos como chocolates, miel, derivados lácteos, calzado, artesanías, productos de panadería y otros artículos elaborados en distintas regiones del país.

Espacio para impulsar a las mypes

Según señaló el ministro Requejo, la visita del papa León XIV también representa una oportunidad para generar nuevos espacios de comercialización para los emprendedores nacionales y contribuir a la reactivación productiva.

“Hoy es un día de fiesta para nuestras MYPE y para los consumidores, que podrán disfrutar de productos de la más alta calidad elaborados por manos peruanas”, señaló el titular de Produce.

El ministro indicó que el Gobierno busca facilitar espacios para que los emprendedores puedan comercializar sus productos y mostrar el talento y la creatividad de las diferentes regiones. Asimismo, destacó la posibilidad de aprovechar la afluencia de visitantes generada por este acontecimiento para abrir nuevas oportunidades de mercado.

Productos agrícolas, acuícolas y artesanías

La feria también cuenta con la participación de Agromercado, mediante su unidad móvil Combi Queso, que acerca al público productos procedentes de la agricultura familiar. Además, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) participa junto a una mype del sector con panes temáticos relacionados con la visita del Santo Padre.

Otro de los espacios es el de Cárceles Productivas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde se exhiben artesanías y cerámicas elaboradas por personas privadas de libertad como parte de una iniciativa orientada a la capacitación y reinserción social.

También participa la Dirección General de Acuicultura con productores de trucha, concha de abanico, langostino y paiche. Los visitantes podrán conocer, degustar y adquirir estos productos, además de participar en actividades y juegos destinados a promover su consumo.

La Feria Perú Produce: el Papa vuelve a casa continuará en Lambayeque, Cusco y Ucayali, con la participación de más de 170 mypes de distintas regiones del país, según informó Produce. La iniciativa busca ampliar los espacios de comercialización y aprovechar las oportunidades económicas vinculadas a la visita del papa León XIV.

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