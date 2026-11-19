La histórica visita del papa León XIV al Perú, desarrollada entre el 11 y el 16 de noviembre, movilizó a un total de 1 millón 093 mil 206 visitantes que recorrieron las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El flujo de viajeros generó un impacto económico de S/ 680,2 millones en actividades vinculadas al sector, cifra que superó ampliamente las proyecciones iniciales de la cartera, las cuales estimaban la llegada de alrededor de 850 mil visitantes y un movimiento financiero de S/ 300 millones.

Visita del Papa León XIV dinamizó los servicios de hospedaje, restaurantes, transporte y comercio. Foto: EC

Este movimiento económico benefició directamente a hoteles, restaurantes, empresas de transporte, comercios y operadores turísticos, entre otros negocios vinculados a la actividad turística.

Perfil turístico

De acuerdo con el balance del Mincetur, del total de personas movilizadas durante la estancia del sumo pontífice, el 58,7 % correspondió a turistas internos (642,2 mil), el 21,2 % a turistas extranjeros (231,9 mil) y el 20 % a excursionistas (219,1 mil), es decir, ciudadanos que acudieron a los destinos durante el día sin pernoctar.

En el ámbito nacional, los visitantes provinieron principalmente de las regiones de:

Cajamarca: 20,4 %

Lima: 12,4 %

Cusco: 11,7 %

Arequipa: 9,6 %

La Libertad: 7,8 %

Piura: 6,0 %

Apurímac: 4,1 %

Lambayeque: 3,9 %

Huánuco: 3,7 %

Puno: 2,6 %

Respecto al turismo receptivo, los visitantes internacionales llegaron mayoritariamente desde:

Colombia: 23,9 %

Ecuador: 15,2 %

España: 12,3 %

Estados Unidos: 10,1 %

México: 9,4 %

Chile: 6,5 %

Argentina: 5,1 %

Brasil: (2,9 %)

Comercios de Chiclayo ofrecen recuerdos y alimentos alusivos a León XIV, a la espera de su visita a Perú prevista para noviembre. Foto: EFE.

Impacto económico

Chiclayo fue el destino que concentró el mayor movimiento económico y turístico. Recibió a 737 428 visitantes, equivalentes al 67,5 % del total registrado en los cinco destinos, y generó S/ 502,8 millones.

Le siguieron Lima, con S/ 102,5 millones; Cusco, con S/ 59,3 millones; Pucallpa, con S/ 8,6 millones; y Santa Cruz de Succhabamba, con S/ 7 millones.

Cabe indicar que, para atender a los visitantes, los cinco destinos contaron con 10 mil 956 establecimientos de hospedaje, que ofrecieron en conjunto 125 mil 062 habitaciones y 219 mil 296 camas en alojamientos formales.

Según la información recopilada por el Mincetur, cada turista interno gastó en promedio S/ 519 durante su visita, mientras que el gasto promedio de los turistas extranjeros fue de S/ 1.069. En el caso de los excursionistas, el gasto alcanzó los S/ 173 por persona.

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