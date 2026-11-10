La economía de Lambayeque creció 9,6% en el segundo trimestre de 2026, el mayor avance entre las regiones del país, en un contexto de recuperación de la actividad productiva y aumento del empleo formal, informó el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Este desempeño coincide con el próximo retorno del papa León XIV a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo, y encuentra a la región con mejores indicadores económicos, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con calidad del agua, la seguridad ciudadana y las oportunidades laborales para los jóvenes.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Lambayeque registró su mayor ritmo de crecimiento desde el 2024. Asimismo, durante el primer semestre de 2026, la población ocupada en Chiclayo alcanzó los 302.000 trabajadores, lo que representó un incremento de 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese periodo, el empleo formal aumentó 8,7%; mientras que la tasa de informalidad laboral disminuyó de 69,2% a 67,7%. Por su parte, el ingreso laboral promedio creció 4,3% en términos reales, por debajo del avance nacional de 5,4%.

Además, el IPE señaló que entre 2020 y 2025 la economía de Lambayeque creció a un ritmo promedio anual de 2,9%, por debajo de su desempeño anterior. En ese contexto, la pobreza monetaria, que había disminuido de 58,3% en 2004 a 10,2% en 2019, aumentó posteriormente hasta 17,9% y se ubicó en 14,5% en 2025.

Brechas en competitividad y oportunidades laborales

Pese a la recuperación económica, la región mantiene desafíos estructurales.El 19,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja, proporción que representa la segunda más alta del país, después de Loreto (23,7%).

Riegos ante el fenómeno de El Niño

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 550.000 habitantes de Lambayeque, equivalentes al 46% de su población, residen en distritos con riesgo muy alto de inundaciones por lluvias asociadas a este evento climático.

La exposición también comprende más de 311.000 hectáreas agrícolas y más de 1,000 kilómetros de vías asfaltadas y afirmadas ubicadas en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación. A octubre de 2026, ocho de los 12 proyectos de drenaje de las municipalidades y del Gobierno Regional de Lambayeque se encontraban abandonados o paralizados, según el reporte del IPE.

Brechas en el servicio de agua

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), en 2023-2025, la proporción de hogares que accedía a agua segura pasó de 8,3% a 9,7%, cifra muy inferior al promedio nacional de 41,7%. Asimismo, la continuidad del servicio disminuyó de 11.9 a 11.3 horas diarias, su nivel más bajo desde 2007. Este resultado llevó a Lambayeque a descender del puesto 19 al 23 entre las 25 regiones del país.

Cabe precisar que el IPE advirtió que las lluvias intensas afectarían la infraestructura de agua y generarían nuevos cortes del servicio. En este contexto, la región registró 832 casos de dengue por cada 100.000 habitantes al 24 de octubre de 2026, la tercera tasa más alta del país.

Inseguridad y oportunidades para el turismo

En materia de seguridad ciudadana, Lambayeque registró 5,925 denuncias por cada 100.000 habitantes durante 2025, la tercera tasa más alta a escala nacional y 58% superior al promedio del país (3,743). Entre los delitos con mayor incremento destacó la extorsión, cuyas denuncias se multiplicaron por ocho en cinco años. En el mismo período, las denuncias por estafa se triplicaron y las de hurto se duplicaron.

Cartera de inversiones

El IPE destacó la posibilidad de impulsar S/1.351 millones en inversiones priorizadas mediante el mecanismo Obras por Impuestos (OxI), entre ellas la mejora del servicio de provisión de agua para Tinajones. A ello se suma la nueva concesión del Proyecto Olmos, promovida por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) mediante una Asociación Público-Privada (APP) por S/400 millones, que permitiría asegurar el riego de más de 30.000 hectáreas.