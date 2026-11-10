El papa León XIV estará en el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. (Foto: Composición Gemini IA para Gestión Mix)
El papa León XIV estará en el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. (Foto: Composición Gemini IA para Gestión Mix)
/ Jairo Rúa
Por Redacción EC

La economía de Lambayeque creció 9,6% en el segundo trimestre de 2026, el mayor avance entre las regiones del país, en un contexto de recuperación de la actividad productiva y aumento del empleo formal, informó el Instituto Peruano de Economía (IPE).

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